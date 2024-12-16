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Производители физраствора увеличили поставки в регионы - РИА Новости, 16.12.2024
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11:56 16.12.2024 (обновлено: 12:28 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/fizrastvor-1989403989.html
Производители физраствора увеличили поставки в регионы
Производители физраствора увеличили поставки в регионы - РИА Новости, 16.12.2024
Производители физраствора увеличили поставки в регионы
Производители физраствора увеличили поставки в регионы, в настоящее время запасы активно пополняются, сообщил Росздравнадзор в своем телеграм-канале. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:56
2024-12-16T12:28
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
экономика
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Производители физраствора увеличили поставки в регионы, в настоящее время запасы активно пополняются, сообщил Росздравнадзор в своем телеграм-канале."После перерегистрации Минздравом России цены на лекарственное средство натрия хлорид (физраствор) производители увеличили поставки препарата в регионы", — отметили в ведомстве.Сейчас запасы физраствора активно пополняются, потребности аптечной и лечебной сети полностью удовлетворят, подчеркнули в Росздравнадзоре.Ведомство держит ситуацию с лекарственным обеспечением на постоянном контроле.В пятницу первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил обращение в Минздрав с просьбой сообщить о предпринятых министерством мерах для решения проблемы массовой нехватки физраствора в аптечных организациях в регионах. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал РИА Новости, что на физраствор перерегистрировали цену из-за роста себестоимости. При этом он подчеркнул, что в больницах этого препарата достаточно и никаких проблем с его производством нет.
https://ria.ru/20241216/putin-1989365297.html
https://ria.ru/20241028/minzdrav-1980552160.html
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия, экономика
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Россия, Экономика
Производители физраствора увеличили поставки в регионы

Производители физраствора увеличили поставки в регионы после перерегистрации цен

© РИА Новости / Александр Викулов | Перейти в медиабанкФизраствор
Физраствор - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Александр Викулов
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Физраствор. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Производители физраствора увеличили поставки в регионы, в настоящее время запасы активно пополняются, сообщил Росздравнадзор в своем телеграм-канале.
"После перерегистрации Минздравом России цены на лекарственное средство натрия хлорид (физраствор) производители увеличили поставки препарата в регионы", — отметили в ведомстве.
Капельница - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
После обращений к Путину в аптеках провели рейды из-за дефицита физраствора
Вчера, 08:49
Сейчас запасы физраствора активно пополняются, потребности аптечной и лечебной сети полностью удовлетворят, подчеркнули в Росздравнадзоре.
Ведомство держит ситуацию с лекарственным обеспечением на постоянном контроле.
В пятницу первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил обращение в Минздрав с просьбой сообщить о предпринятых министерством мерах для решения проблемы массовой нехватки физраствора в аптечных организациях в регионах.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал РИА Новости, что на физраствор перерегистрировали цену из-за роста себестоимости. При этом он подчеркнул, что в больницах этого препарата достаточно и никаких проблем с его производством нет.
Аптека - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Минздрав заявил о необходимости обеспечить доступность лекарств на рынке
28 октября, 17:58
 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)РоссияЭкономика
 
 
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