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ЕС ввел санкции против Ларисы Долиной - РИА Новости, 16.12.2024
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17:17 16.12.2024 (обновлено: 17:27 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/es-1989507427.html
ЕС ввел санкции против Ларисы Долиной
ЕС ввел санкции против Ларисы Долиной - РИА Новости, 16.12.2024
ЕС ввел санкции против Ларисы Долиной
Совет Евросоюза ввел в понедельник санкции против певицы Ларисы Долиной, следует из публикации в официальном журнале. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T17:17
2024-12-16T17:27
россия
донбасс
лариса долина
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Совет Евросоюза ввел в понедельник санкции против певицы Ларисы Долиной, следует из публикации в официальном журнале. В документе утверждается, что Долина "часто поддерживала действия России, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Также указывается, что Долина организовывала концерты в Донбассе.
https://ria.ru/20240624/shaman-1955107772.html
россия
донбасс
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россия, донбасс, лариса долина
Россия, Донбасс, Лариса Долина
ЕС ввел санкции против Ларисы Долиной

Лариса Долина попала под новые антироссийские санкции Евросоюза

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Лариса Долина. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Совет Евросоюза ввел в понедельник санкции против певицы Ларисы Долиной, следует из публикации в официальном журнале.
В документе утверждается, что Долина "часто поддерживала действия России, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Также указывается, что Долина организовывала концерты в Донбассе.
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РоссияДонбассЛариса Долина
 
 
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