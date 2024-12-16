https://ria.ru/20241216/es-1989507427.html

ЕС ввел санкции против Ларисы Долиной

ЕС ввел санкции против Ларисы Долиной - РИА Новости, 16.12.2024

ЕС ввел санкции против Ларисы Долиной

Совет Евросоюза ввел в понедельник санкции против певицы Ларисы Долиной, следует из публикации в официальном журнале. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T17:17

2024-12-16T17:17

2024-12-16T17:27

россия

донбасс

лариса долина

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Совет Евросоюза ввел в понедельник санкции против певицы Ларисы Долиной, следует из публикации в официальном журнале. В документе утверждается, что Долина "часто поддерживала действия России, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Также указывается, что Долина организовывала концерты в Донбассе.

https://ria.ru/20240624/shaman-1955107772.html

россия

донбасс

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, донбасс, лариса долина