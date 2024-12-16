https://ria.ru/20241216/es-1989507427.html
ЕС ввел санкции против Ларисы Долиной
ЕС ввел санкции против Ларисы Долиной - РИА Новости, 16.12.2024
ЕС ввел санкции против Ларисы Долиной
Совет Евросоюза ввел в понедельник санкции против певицы Ларисы Долиной, следует из публикации в официальном журнале. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T17:17
2024-12-16T17:17
2024-12-16T17:27
россия
донбасс
лариса долина
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Совет Евросоюза ввел в понедельник санкции против певицы Ларисы Долиной, следует из публикации в официальном журнале. В документе утверждается, что Долина "часто поддерживала действия России, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Также указывается, что Долина организовывала концерты в Донбассе.
https://ria.ru/20240624/shaman-1955107772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, лариса долина
Россия, Донбасс, Лариса Долина
ЕС ввел санкции против Ларисы Долиной
Лариса Долина попала под новые антироссийские санкции Евросоюза