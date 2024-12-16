https://ria.ru/20241216/es-1989483411.html

Евросоюз расширил санкции против Белоруссии

Евросоюз расширил санкции против Белоруссии - РИА Новости, 16.12.2024

Евросоюз расширил санкции против Белоруссии

ЕС расширил санкции против Белоруссии в связи с внутренней ситуацией в стране, добавил 26 физлиц и 2 организации, говорится в заявлении Совета ЕС. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:34

2024-12-16T15:34

2024-12-16T15:34

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. ЕС расширил санкции против Белоруссии в связи с внутренней ситуацией в стране, добавил 26 физлиц и 2 организации, говорится в заявлении Совета ЕС. "Совет ЕС одобрил сегодня санкции против 26 физлиц и двух организаций из Белоруссии в связи с ситуацией в стране", - указывается в документе. В заявлении отметили, что ограничения, помимо прочего, затронут белорусский логистический оператор компанию ООО "Влате Логистик", а также ООО "Рузэкспедиция". Подробный список попавших под санкции физлиц станет известен после публикации документа в официальном журнале Евросоюза. Всего под этими санкциями ЕС против Белоруссии теперь находятся 287 физлиц и 39 организаций.

https://ria.ru/20241216/gruziya-1989387543.html

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белоруссия, евросоюз, в мире