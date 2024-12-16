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Ефимов: в Москве освободили свыше 50 территорий для строительства жилья - РИА Новости, 16.12.2024
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14:05 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/efimov-1989412298.html
Ефимов: в Москве освободили свыше 50 территорий для строительства жилья
Ефимов: в Москве освободили свыше 50 территорий для строительства жилья - РИА Новости, 16.12.2024
Ефимов: в Москве освободили свыше 50 территорий для строительства жилья
Свыше 50 территорий освободили после сноса старых домов в Москве с начала 2024 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:05
2024-12-16T14:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Свыше 50 территорий освободили после сноса старых домов в Москве с начала 2024 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."После расселения старых домов их демонтируют, а на местах сноса возводят новостройки по программе реновации. Так, с начала года в городе освободили 54 территории. На них возведут новостройки, площадь которых ориентировочно будет достигать более 1 миллиона квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что благодаря новостройкам квартиры смогут получить около 35 тысяч жителей.В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что больше чем на половине из освободившихся с начала текущего года территорий идут строительно-монтажные работы. Сейчас в девяти административных округах города строят 31 новостройку.Больше всего новостроек возводят на юго-востоке Москвы, там появятся десять домов, указывается в пресс-релизе. На северо-западе столицы построят четыре новостройки, а на северо-востоке, востоке, юге и юго-западе – по три дома.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин включил 22 новые площадки в список территорий, где планируют построить жилые комплексы для переселения москвичей в рамках реновации.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Москве освободили свыше 50 территорий для строительства жилья

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Свыше 50 территорий освободили после сноса старых домов в Москве с начала 2024 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"После расселения старых домов их демонтируют, а на местах сноса возводят новостройки по программе реновации. Так, с начала года в городе освободили 54 территории. На них возведут новостройки, площадь которых ориентировочно будет достигать более 1 миллиона квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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В сообщении уточняется, что благодаря новостройкам квартиры смогут получить около 35 тысяч жителей.
В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что больше чем на половине из освободившихся с начала текущего года территорий идут строительно-монтажные работы. Сейчас в девяти административных округах города строят 31 новостройку.
Больше всего новостроек возводят на юго-востоке Москвы, там появятся десять домов, указывается в пресс-релизе. На северо-западе столицы построят четыре новостройки, а на северо-востоке, востоке, юге и юго-западе – по три дома.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин включил 22 новые площадки в список территорий, где планируют построить жилые комплексы для переселения москвичей в рамках реновации.
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