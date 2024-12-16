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В США предположили, что произойдет на переговорах Путина и Трампа - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/dzhonson-1989401851.html
В США предположили, что произойдет на переговорах Путина и Трампа
В США предположили, что произойдет на переговорах Путина и Трампа - РИА Новости, 16.12.2024
В США предположили, что произойдет на переговорах Путина и Трампа
Ожидания Дональда Трампа от переговоров с Владимиром Путиным по Украине будут разбиты, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:48
2024-12-16T11:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Ожидания Дональда Трампа от переговоров с Владимиром Путиным по Украине будут разбиты, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Трамп придет на переговоры думая, что Путин слаб, что он подчинится. Путин не собирается подчиняться. Путин скажет ему, мистер Трамп, мы желаем скорейшего установления мира в этом конфликте, вот наши условия. &lt;…&gt; Это то, с чем столкнется Трамп", — предположил он.Аналитик отметил, Трамп будет действовать под влиянием ложного представления о положении дел на поле боя, потому что спецслужбы США предоставляют ему недостоверные данные, в частности о России."Трампу говорят, что российская сторона потеряла больше людей, что Россия ослаблена, что Россия не сможет выстоять. Это все ерунда, это ложь. Разведывательное сообщество вводит Дональда Трампа в заблуждение", — пояснил он.По данным СМИ, у Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс, экс-директор Нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, при этом членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Предложение Вэнса — демилитаризация линии демаркации между Россией и Украиной и гарантия для России, что Киев не вступит в НАТО.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций.
https://ria.ru/20241212/putin-1988922595.html
https://ria.ru/20241208/tramp-1987991842.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
В США предположили, что произойдет на переговорах Путина и Трампа

Джонсон: переговоры с Путиным не будут соответствовать ожиданиям Трампа

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Путин и Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Ожидания Дональда Трампа от переговоров с Владимиром Путиным по Украине будут разбиты, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Трамп придет на переговоры думая, что Путин слаб, что он подчинится. Путин не собирается подчиняться. Путин скажет ему, мистер Трамп, мы желаем скорейшего установления мира в этом конфликте, вот наши условия. <…> Это то, с чем столкнется Трамп", — предположил он.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Россияне направляют на прямую линию Путина вопросы о Трампе
12 декабря, 21:50
Аналитик отметил, Трамп будет действовать под влиянием ложного представления о положении дел на поле боя, потому что спецслужбы США предоставляют ему недостоверные данные, в частности о России.
"Трампу говорят, что российская сторона потеряла больше людей, что Россия ослаблена, что Россия не сможет выстоять. Это все ерунда, это ложь. Разведывательное сообщество вводит Дональда Трампа в заблуждение", — пояснил он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Трамп обратился к Путину из-за Украины
8 декабря, 12:44
По данным СМИ, у Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс, экс-директор Нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, при этом членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Предложение Вэнса — демилитаризация линии демаркации между Россией и Украиной и гарантия для России, что Киев не вступит в НАТО.
В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций.
Путин о Трампе - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Путин назвал Трампа умным политиком
28 ноября, 17:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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