https://ria.ru/20241216/drony-1989357570.html

В ДНР за неделю перехватили почти 140 украинских дронов

В ДНР за неделю перехватили почти 140 украинских дронов - РИА Новости, 16.12.2024

В ДНР за неделю перехватили почти 140 украинских дронов

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" за минувшую неделю обнаружила и перехватила в ДНР 138 украинских... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T05:50

2024-12-16T05:50

2024-12-16T05:50

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" за минувшую неделю обнаружила и перехватила в ДНР 138 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданскую инфраструктуру, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 138 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что один из дронов-камикадзе с самодельным взрывным устройством был перехвачен вблизи объекта водоснабжения. Взрывотехники отключили органы управления БПЛА и изъяли их составные части для дальнейшей утилизации. Отмечается, что жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.

https://ria.ru/20241216/bespilotnik-1989356728.html

https://ria.ru/20241215/boepripas-1989338533.html

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донецкая народная республика, россия