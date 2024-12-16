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В ДНР за неделю перехватили почти 140 украинских дронов - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:50 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/drony-1989357570.html
В ДНР за неделю перехватили почти 140 украинских дронов
В ДНР за неделю перехватили почти 140 украинских дронов - РИА Новости, 16.12.2024
В ДНР за неделю перехватили почти 140 украинских дронов
Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" за минувшую неделю обнаружила и перехватила в ДНР 138 украинских... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T05:50
2024-12-16T05:50
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" за минувшую неделю обнаружила и перехватила в ДНР 138 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданскую инфраструктуру, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 138 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что один из дронов-камикадзе с самодельным взрывным устройством был перехвачен вблизи объекта водоснабжения. Взрывотехники отключили органы управления БПЛА и изъяли их составные части для дальнейшей утилизации. Отмечается, что жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
https://ria.ru/20241216/bespilotnik-1989356728.html
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донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия
В ДНР за неделю перехватили почти 140 украинских дронов

Над Донецком и Макеевкой за неделю перехватили 138 дронов ВСУ

© Фото : штаб обороны ДНРОбезвреженный дрон ВСУ
Обезвреженный дрон ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : штаб обороны ДНР
Обезвреженный дрон ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" за минувшую неделю обнаружила и перехватила в ДНР 138 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданскую инфраструктуру, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 138 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что один из дронов-камикадзе с самодельным взрывным устройством был перехвачен вблизи объекта водоснабжения.
Взрывотехники отключили органы управления БПЛА и изъяли их составные части для дальнейшей утилизации.
Отмечается, что жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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