https://ria.ru/20241216/dron-1989401634.html

Расчет FPV-дронов ночью подбил украинскую десантную лодку

Расчет FPV-дронов ночью подбил украинскую десантную лодку - РИА Новости, 16.12.2024

Расчет FPV-дронов ночью подбил украинскую десантную лодку

Расчет ударных FPV-дронов группировки "Днепр" ночью подбил украинскую десантную лодку, двигавшуюся по Днепру в районе одного из мостов у Херсона, сообщил РИА... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T11:47

2024-12-16T11:47

2024-12-16T11:47

специальная военная операция на украине

херсон

спецоперация

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ГЕНИЧЕСК, 16 дек - РИА Новости. Расчет ударных FPV-дронов группировки "Днепр" ночью подбил украинскую десантную лодку, двигавшуюся по Днепру в районе одного из мостов у Херсона, сообщил РИА Новости командир подразделения БПЛА группировки "Днепр" с позывным "Хабр". "Расчет ударных FPV-дронов нашего подразделения БПЛА ночью выявил и отработал по украинской десантной лодке, двигавшейся в районе одного из мостов в акватории Днепра под Херсоном", - сказал он. Удар FPV-дрона по украинской десантной лодке зафиксирован с помощью разведывательного коптера, оборудованного тепловизионной и ночной камерами, цель была успешно поражена.

https://ria.ru/20241011/starlink-1977505491.html

херсон

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Российский FPV-дрон подбил украинскую десантную лодку у моста под Херсоном Кадры оказались в распоряжении агентства. 2024-12-16T11:47 true PT0M11S

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херсон, спецоперация