https://ria.ru/20241216/dron-1989401634.html
Расчет FPV-дронов ночью подбил украинскую десантную лодку
Расчет FPV-дронов ночью подбил украинскую десантную лодку - РИА Новости, 16.12.2024
Расчет FPV-дронов ночью подбил украинскую десантную лодку
Расчет ударных FPV-дронов группировки "Днепр" ночью подбил украинскую десантную лодку, двигавшуюся по Днепру в районе одного из мостов у Херсона, сообщил РИА... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:47
2024-12-16T11:47
2024-12-16T11:47
специальная военная операция на украине
херсон
спецоперация
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ГЕНИЧЕСК, 16 дек - РИА Новости. Расчет ударных FPV-дронов группировки "Днепр" ночью подбил украинскую десантную лодку, двигавшуюся по Днепру в районе одного из мостов у Херсона, сообщил РИА Новости командир подразделения БПЛА группировки "Днепр" с позывным "Хабр". "Расчет ударных FPV-дронов нашего подразделения БПЛА ночью выявил и отработал по украинской десантной лодке, двигавшейся в районе одного из мостов в акватории Днепра под Херсоном", - сказал он. Удар FPV-дрона по украинской десантной лодке зафиксирован с помощью разведывательного коптера, оборудованного тепловизионной и ночной камерами, цель была успешно поражена.
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Российский FPV-дрон подбил украинскую десантную лодку у моста под Херсоном
Кадры оказались в распоряжении агентства.
2024-12-16T11:47
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РИА Новости
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херсон, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Спецоперация
Расчет FPV-дронов ночью подбил украинскую десантную лодку
Расчет FPV-дронов группировки "Днепр" ночью подбил украинскую десантную лодку
ГЕНИЧЕСК, 16 дек - РИА Новости. Расчет ударных FPV-дронов группировки "Днепр" ночью подбил украинскую десантную лодку, двигавшуюся по Днепру в районе одного из мостов у Херсона, сообщил РИА Новости командир подразделения БПЛА группировки "Днепр" с позывным "Хабр".
"Расчет ударных FPV-дронов нашего подразделения БПЛА ночью выявил и отработал по украинской десантной лодке, двигавшейся в районе одного из мостов в акватории Днепра под Херсоном", - сказал он.
Удар FPV-дрона по украинской десантной лодке зафиксирован с помощью разведывательного коптера, оборудованного тепловизионной и ночной камерами, цель была успешно поражена.