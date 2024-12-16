https://ria.ru/20241216/doklady-1989415031.html

Хинштейн дал совет чиновникам, комментирующим работу военных

Хинштейн дал совет чиновникам, комментирующим работу военных - РИА Новости, 16.12.2024

Хинштейн дал совет чиновникам, комментирующим работу военных

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства региона в понедельник назвал неправильным, когда лица, занимающие руководящие... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:46

2024-12-16T12:46

2024-12-16T12:46

политика

курская область

россия

александр хинштейн

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КУРСК, 16 дек – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства региона в понедельник назвал неправильным, когда лица, занимающие руководящие должности в правительстве региона, выступают с докладами о результатах работы вооруженных сил Российской Федерации, такие оценки, по его мнению, должны давать уполномоченные на это лица. "Мне кажется неправильным... когда органы гражданского управления начинают подменять собой органы управления военного, правоохранительной системы, когда лица, занимающие руководящие должности в правительстве региона, включая уважаемых разных наших коллег, начинают выступать как военачальники - цифры, количество населенных пунктов и тому подобное, это абсолютно недопустимо... Все цифры называются теми, кто на это уполномочен. Все оценки даются теми, кто на это уполномочен, те, кто считают иначе, имеют возможность надеть погоны и идти туда, где эта система в полном объеме действует. Тот, кто хочет себя чувствовать военным стратегом, пожалуйста, сегодня люди там очень нужны", – сказал Хинштейн на заседании правительства региона. Во время заседания правительства региона утром в понедельник Александр Хинштейн раскритиковал врио замгубернатора Михаила Горбунова за то, что тот начал называть данные в цифрах о сбитых над территорией региона беспилотниках. Также, врио губернатора добавил, что работа сотрудников правительства региона заключается в максимальной помощи и содействии военнослужащим РФ в освобождении территории, но никак не в работе стратегами и полководцами.

https://ria.ru/20241212/khinshteyn-1988923974.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, курская область, россия, александр хинштейн