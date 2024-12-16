Хинштейн дал совет чиновникам, комментирующим работу военных
Хинштейн посоветовал чиновникам, комментирующим работу военных, надеть погоны
Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 16 дек – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства региона в понедельник назвал неправильным, когда лица, занимающие руководящие должности в правительстве региона, выступают с докладами о результатах работы вооруженных сил Российской Федерации, такие оценки, по его мнению, должны давать уполномоченные на это лица.
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"Мне кажется неправильным... когда органы гражданского управления начинают подменять собой органы управления военного, правоохранительной системы, когда лица, занимающие руководящие должности в правительстве региона, включая уважаемых разных наших коллег, начинают выступать как военачальники - цифры, количество населенных пунктов и тому подобное, это абсолютно недопустимо... Все цифры называются теми, кто на это уполномочен. Все оценки даются теми, кто на это уполномочен, те, кто считают иначе, имеют возможность надеть погоны и идти туда, где эта система в полном объеме действует. Тот, кто хочет себя чувствовать военным стратегом, пожалуйста, сегодня люди там очень нужны", – сказал Хинштейн на заседании правительства региона.
Во время заседания правительства региона утром в понедельник Александр Хинштейн раскритиковал врио замгубернатора Михаила Горбунова за то, что тот начал называть данные в цифрах о сбитых над территорией региона беспилотниках.
Также, врио губернатора добавил, что работа сотрудников правительства региона заключается в максимальной помощи и содействии военнослужащим РФ в освобождении территории, но никак не в работе стратегами и полководцами.
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12 декабря, 22:12