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Хинштейн дал совет чиновникам, комментирующим работу военных - РИА Новости, 16.12.2024
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12:46 16.12.2024
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Хинштейн дал совет чиновникам, комментирующим работу военных
Хинштейн дал совет чиновникам, комментирующим работу военных - РИА Новости, 16.12.2024
Хинштейн дал совет чиновникам, комментирующим работу военных
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства региона в понедельник назвал неправильным, когда лица, занимающие руководящие... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:46
2024-12-16T12:46
политика
курская область
россия
александр хинштейн
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КУРСК, 16 дек – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства региона в понедельник назвал неправильным, когда лица, занимающие руководящие должности в правительстве региона, выступают с докладами о результатах работы вооруженных сил Российской Федерации, такие оценки, по его мнению, должны давать уполномоченные на это лица. "Мне кажется неправильным... когда органы гражданского управления начинают подменять собой органы управления военного, правоохранительной системы, когда лица, занимающие руководящие должности в правительстве региона, включая уважаемых разных наших коллег, начинают выступать как военачальники - цифры, количество населенных пунктов и тому подобное, это абсолютно недопустимо... Все цифры называются теми, кто на это уполномочен. Все оценки даются теми, кто на это уполномочен, те, кто считают иначе, имеют возможность надеть погоны и идти туда, где эта система в полном объеме действует. Тот, кто хочет себя чувствовать военным стратегом, пожалуйста, сегодня люди там очень нужны", – сказал Хинштейн на заседании правительства региона. Во время заседания правительства региона утром в понедельник Александр Хинштейн раскритиковал врио замгубернатора Михаила Горбунова за то, что тот начал называть данные в цифрах о сбитых над территорией региона беспилотниках. Также, врио губернатора добавил, что работа сотрудников правительства региона заключается в максимальной помощи и содействии военнослужащим РФ в освобождении территории, но никак не в работе стратегами и полководцами.
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политика, курская область, россия, александр хинштейн
Политика, Курская область, Россия, Александр Хинштейн
Хинштейн дал совет чиновникам, комментирующим работу военных

Хинштейн посоветовал чиновникам, комментирующим работу военных, надеть погоны

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 16 дек – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства региона в понедельник назвал неправильным, когда лица, занимающие руководящие должности в правительстве региона, выступают с докладами о результатах работы вооруженных сил Российской Федерации, такие оценки, по его мнению, должны давать уполномоченные на это лица.
«
"Мне кажется неправильным... когда органы гражданского управления начинают подменять собой органы управления военного, правоохранительной системы, когда лица, занимающие руководящие должности в правительстве региона, включая уважаемых разных наших коллег, начинают выступать как военачальники - цифры, количество населенных пунктов и тому подобное, это абсолютно недопустимо... Все цифры называются теми, кто на это уполномочен. Все оценки даются теми, кто на это уполномочен, те, кто считают иначе, имеют возможность надеть погоны и идти туда, где эта система в полном объеме действует. Тот, кто хочет себя чувствовать военным стратегом, пожалуйста, сегодня люди там очень нужны", – сказал Хинштейн на заседании правительства региона.
Во время заседания правительства региона утром в понедельник Александр Хинштейн раскритиковал врио замгубернатора Михаила Горбунова за то, что тот начал называть данные в цифрах о сбитых над территорией региона беспилотниках.
Также, врио губернатора добавил, что работа сотрудников правительства региона заключается в максимальной помощи и содействии военнослужащим РФ в освобождении территории, но никак не в работе стратегами и полководцами.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Возвращаться в курское приграничье пока небезопасно, заявил Хинштейн
12 декабря, 22:12
 
ПолитикаКурская областьРоссияАлександр Хинштейн
 
 
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