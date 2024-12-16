https://ria.ru/20241216/dnr-1989501627.html

В ДНР осудили гражданина Украины за шпионаж

В ДНР осудили гражданина Украины за шпионаж - РИА Новости, 16.12.2024

В ДНР осудили гражданина Украины за шпионаж

Верховный суд ДНР осудил на 12 лет гражданина Украины за шпионаж, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T16:57

2024-12-16T16:57

2024-12-16T16:57

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 12 лет гражданина Украины за шпионаж, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего гражданина Украины Романа Тупало. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж)… Суд приговорил Тупало к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима ", - сказали в прокуратуре. В суде было установлено, что с февраля по декабрь 2023 года Тупало с помощью мессенджера передал неустановленному лицу, которое действовало в интересах военной разведки Украины, сведения о месте дислокации органов МВД России в Мариуполе. Собранные и переданные сведения могли быть использованы против органов государственной власти РФ, отметили в прокуратуре.

https://ria.ru/20241129/shpionazh-1986388091.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, россия, происшествия