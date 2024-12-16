https://ria.ru/20241216/dnr-1989501627.html
В ДНР осудили гражданина Украины за шпионаж
В ДНР осудили гражданина Украины за шпионаж - РИА Новости, 16.12.2024
В ДНР осудили гражданина Украины за шпионаж
Верховный суд ДНР осудил на 12 лет гражданина Украины за шпионаж, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T16:57
2024-12-16T16:57
2024-12-16T16:57
донецкая народная республика
украина
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 12 лет гражданина Украины за шпионаж, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего гражданина Украины Романа Тупало. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж)… Суд приговорил Тупало к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима ", - сказали в прокуратуре. В суде было установлено, что с февраля по декабрь 2023 года Тупало с помощью мессенджера передал неустановленному лицу, которое действовало в интересах военной разведки Украины, сведения о месте дислокации органов МВД России в Мариуполе. Собранные и переданные сведения могли быть использованы против органов государственной власти РФ, отметили в прокуратуре.
https://ria.ru/20241129/shpionazh-1986388091.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_6985df0101702f136c5be7f45a1108c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, россия, происшествия
Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Происшествия
В ДНР осудили гражданина Украины за шпионаж
ВС ДНР осудил гражданина Украины на 12 лет за шпионаж