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В ДНР осудили гражданина Украины за шпионаж - РИА Новости, 16.12.2024
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16:57 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/dnr-1989501627.html
В ДНР осудили гражданина Украины за шпионаж
В ДНР осудили гражданина Украины за шпионаж - РИА Новости, 16.12.2024
В ДНР осудили гражданина Украины за шпионаж
Верховный суд ДНР осудил на 12 лет гражданина Украины за шпионаж, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T16:57
2024-12-16T16:57
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 12 лет гражданина Украины за шпионаж, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего гражданина Украины Романа Тупало. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж)… Суд приговорил Тупало к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима ", - сказали в прокуратуре. В суде было установлено, что с февраля по декабрь 2023 года Тупало с помощью мессенджера передал неустановленному лицу, которое действовало в интересах военной разведки Украины, сведения о месте дислокации органов МВД России в Мариуполе. Собранные и переданные сведения могли быть использованы против органов государственной власти РФ, отметили в прокуратуре.
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донецкая народная республика, украина, россия, происшествия
Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Происшествия
В ДНР осудили гражданина Украины за шпионаж

ВС ДНР осудил гражданина Украины на 12 лет за шпионаж

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 12 лет гражданина Украины за шпионаж, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего гражданина Украины Романа Тупало. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж)… Суд приговорил Тупало к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима ", - сказали в прокуратуре.
В суде было установлено, что с февраля по декабрь 2023 года Тупало с помощью мессенджера передал неустановленному лицу, которое действовало в интересах военной разведки Украины, сведения о месте дислокации органов МВД России в Мариуполе. Собранные и переданные сведения могли быть использованы против органов государственной власти РФ, отметили в прокуратуре.
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