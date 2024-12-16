https://ria.ru/20241216/dnr-1989360495.html

Российские войска вошли в село Зеленовка на западе ДНР, заявил Рогов

Российские войска вошли в село Зеленовка на западе ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 16.12.2024

Российские войска вошли в село Зеленовка на западе ДНР, заявил Рогов

Российские войска вошли в село Зеленовка юго-западнее города Курахово, за который идут бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T07:02

2024-12-16T07:02

2024-12-16T07:02

специальная военная операция на украине

курахово

россия

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Российские войска вошли в село Зеленовка юго-западнее города Курахово, за который идут бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска вошли в Зеленовку, сейчас там идут бои", - сказал Рогов. По его словам, тем самым ВС РФ приближаются к трассе, по которой идет снабжение группировки ВСУ в городе Курахово, и его полному окружению. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241216/spetsoperatsiya-1989359180.html

https://ria.ru/20241216/bespilotnik-1989356728.html

курахово

россия

донецкая народная республика

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курахово, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины