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Российские войска вошли в село Зеленовка на западе ДНР, заявил Рогов
Российские войска вошли в село Зеленовка на западе ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 16.12.2024
Российские войска вошли в село Зеленовка на западе ДНР, заявил Рогов
Российские войска вошли в село Зеленовка юго-западнее города Курахово, за который идут бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T07:02
2024-12-16T07:02
2024-12-16T07:02
специальная военная операция на украине
курахово
россия
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Российские войска вошли в село Зеленовка юго-западнее города Курахово, за который идут бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска вошли в Зеленовку, сейчас там идут бои", - сказал Рогов. По его словам, тем самым ВС РФ приближаются к трассе, по которой идет снабжение группировки ВСУ в городе Курахово, и его полному окружению. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241216/spetsoperatsiya-1989359180.html
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курахово, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска вошли в село Зеленовка на западе ДНР, заявил Рогов
Рогов: российские войска вошли в село Зеленовка на западе ДНР