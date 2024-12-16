https://ria.ru/20241216/diversiya-1989546649.html

Жителя Люберец осудили на 19 лет за подготовку диверсии

Жителя Люберец осудили на 19 лет за подготовку диверсии - РИА Новости, 16.12.2024

Жителя Люберец осудили на 19 лет за подготовку диверсии

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 19 годам жителя Люберец Василия Жаркова, обвиняемого в госизмене и подготовке диверсии по заданию "Легиона... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T20:14

2024-12-16T20:14

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 19 годам жителя Люберец Василия Жаркова, обвиняемого в госизмене и подготовке диверсии по заданию "Легиона "Свобода России"*, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы", - сказали в суде. По данным следствия, 23-летний Жарков вступил в контакт с представителями "Легиона "Свобода России"* через сайт, а позднее следовал их указаниям. В ноябре 2023 года его остановили полицейские в районе телевышки города Озёры, приняв за закладчика, опросили и отпустили. Жарков заявил им, что просто заблудился. Через несколько дней Жарков проник на территорию подмосковной военной части, но был обнаружен. Сначала на молодого человека составили административный протокол за самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект. В беседе с правоохранителями Жарков признался, что выполнял задание ВСУ и контактировал с представителями "Легиона"*, ему было поручено уничтожить арсенал артиллерийских снарядов. В ходе обыска дома у Жаркова обнаружили 8 бутылок с зажигательной смесью, а на компьютере – переписку с фотографиями телевышки и скриншотами карт военной части. Жаркову вменяется госизмена, участие в террористической организации и приготовление к диверсии. Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела в начале декабря, в ходе слушания Жарков заявил, что вину не признает, а давать показания не будет. По мнению защиты, Жарков проводил время в компьютерных играх, вел асоциальный образ жизни, потерял связь с реальностью. В играх он общался с представителями разных стран, в том числе и из Украины.* Организация признана в России террористической

https://ria.ru/20241213/kursk-1989102579.html

https://ria.ru/20241121/sud-1985024076.html

люберцы

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озеры

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происшествия, люберцы, россия, озеры, вооруженные силы украины, украина