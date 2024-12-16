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В Красноярске воспитателя детдома подозревают в жестоком обращении с детьми - РИА Новости, 16.12.2024
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09:20 16.12.2024 (обновлено: 09:21 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/detdom-1989374292.html
В Красноярске воспитателя детдома подозревают в жестоком обращении с детьми
В Красноярске воспитателя детдома подозревают в жестоком обращении с детьми - РИА Новости, 16.12.2024
В Красноярске воспитателя детдома подозревают в жестоком обращении с детьми
Уголовное дело завели в Красноярске на воспитательницу, которая подозревается в жестоком обращении с тремя детдомовцами на протяжении более года, женщина... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T09:20
2024-12-16T09:21
происшествия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 16 дек – РИА Новости. Уголовное дело завели в Красноярске на воспитательницу, которая подозревается в жестоком обращении с тремя детдомовцами на протяжении более года, женщина задержана, сообщает пресс-служба регионального СК РФ. "В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского дома, подозреваемой в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей и их истязании… Подозреваемая задержана, в ближайшее время будет допрошена по обстоятельствам совершенного преступления", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с сентября 2023 по декабрь 2024 года подозреваемая применяла физическую силу к трем мальчикам в возрасте от 5 до 7 лет, используя противоправные методы воспитания. Также она не желала заниматься их обучением, воспитанием, присмотром и уходом. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех фактов жестокого обращения с детьми. В пресс-службе регионального СК уточнили РИА Новости, что женщина работает в Краевом государственном казенном учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Красноярский детский дом №1" в должности воспитателя с октября 2021 года. Следователи также выяснят, были ли жалобы от других воспитанников детдома.
https://ria.ru/20241213/deti-1989069880.html
https://ria.ru/20240424/delo-1942131366.html
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происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске воспитателя детдома подозревают в жестоком обращении с детьми

В Красноярске завели дело на воспитателя детдома за жестокое обращение с детьми

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 16 дек – РИА Новости. Уголовное дело завели в Красноярске на воспитательницу, которая подозревается в жестоком обращении с тремя детдомовцами на протяжении более года, женщина задержана, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.
"В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского дома, подозреваемой в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей и их истязании… Подозреваемая задержана, в ближайшее время будет допрошена по обстоятельствам совершенного преступления", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, с сентября 2023 по декабрь 2024 года подозреваемая применяла физическую силу к трем мальчикам в возрасте от 5 до 7 лет, используя противоправные методы воспитания. Также она не желала заниматься их обучением, воспитанием, присмотром и уходом.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех фактов жестокого обращения с детьми.
В пресс-службе регионального СК уточнили РИА Новости, что женщина работает в Краевом государственном казенном учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Красноярский детский дом №1" в должности воспитателя с октября 2021 года. Следователи также выяснят, были ли жалобы от других воспитанников детдома.
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ПроисшествияКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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