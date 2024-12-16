https://ria.ru/20241216/damask-1989534135.html
Представитель ЕС по Сирии посетил Дамаск
Представитель ЕС по Сирии посетил Дамаск - РИА Новости, 16.12.2024
Представитель ЕС по Сирии посетил Дамаск
Представитель ЕС по Сирии уже посетил Дамаск для контактов с новыми сирийскими властями, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T19:12
2024-12-16T19:12
2024-12-16T19:20
в мире
дамаск (город)
сирия
бейрут
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967892294_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_b1a3fc1574f4badb1d63ab10ef22e0d1.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Представитель ЕС по Сирии уже посетил Дамаск для контактов с новыми сирийскими властями, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. "Наш представитель, который работает из Бейрута, уже посетил Дамаск для установления контактов с новыми властями", - сообщила она по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза.
https://ria.ru/20241208/siriya-1988012551.html
дамаск (город)
сирия
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967892294_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b3d90f81f96ef9659ee740dd004f938.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дамаск (город), сирия, бейрут, кайя каллас, евросоюз
В мире, Дамаск (город), Сирия, Бейрут, Кайя Каллас, Евросоюз
Представитель ЕС по Сирии посетил Дамаск
Каллас: представитель ЕС по Сирии посетил Дамаск для контактов с новыми властями