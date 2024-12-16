https://ria.ru/20241216/damask-1989534135.html

Представитель ЕС по Сирии посетил Дамаск

Представитель ЕС по Сирии посетил Дамаск - РИА Новости, 16.12.2024

Представитель ЕС по Сирии посетил Дамаск

Представитель ЕС по Сирии уже посетил Дамаск для контактов с новыми сирийскими властями, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T19:12

2024-12-16T19:12

2024-12-16T19:20

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кайя каллас

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Представитель ЕС по Сирии уже посетил Дамаск для контактов с новыми сирийскими властями, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. "Наш представитель, который работает из Бейрута, уже посетил Дамаск для установления контактов с новыми властями", - сообщила она по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза.

https://ria.ru/20241208/siriya-1988012551.html

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в мире, дамаск (город), сирия, бейрут, кайя каллас, евросоюз