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Европейские дипломаты посетят Дамаск
Европейские дипломаты посетят Дамаск - РИА Новости, 16.12.2024
Европейские дипломаты посетят Дамаск
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что поручила европейским дипломатам посетить Дамаск для установления контактов с новыми властями. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T10:20
2024-12-16T10:20
2024-12-16T10:33
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дамаск (город)
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что поручила европейским дипломатам посетить Дамаск для установления контактов с новыми властями."Я поручила высокопоставленным европейским дипломатам в Сирии посетить Дамаск, чтобы установить контакты с новым правительством и людьми на местах. Мы также обсудим сегодня на встрече глав МИД то, как мы будем взаимодействовать с новыми властями Сирии", - сказала она перед началом в Брюсселе встречи глав МИД стран Евросоюза.По ее словам, министры в понедельник обсудят также, на каком уровне Брюссель готов поддерживать отношения с новыми властями в Дамаске.В минувшие выходные Каллас посетила Иорданию, где обсуждала с арабскими министрами будущее Сирии и ожидания от новых властей в Дамаске.
https://ria.ru/20241216/siriya-1989355482.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дамаск (город), евросоюз, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Дамаск (город), Евросоюз, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Европейские дипломаты посетят Дамаск
Европейские дипломаты посетят Дамаск для контактов с новыми властями