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Европейские дипломаты посетят Дамаск - РИА Новости, 16.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
10:20 16.12.2024 (обновлено: 10:33 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/damask-1989386735.html
Европейские дипломаты посетят Дамаск
Европейские дипломаты посетят Дамаск - РИА Новости, 16.12.2024
Европейские дипломаты посетят Дамаск
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что поручила европейским дипломатам посетить Дамаск для установления контактов с новыми властями. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T10:20
2024-12-16T10:33
война в сирии
в мире
дамаск (город)
евросоюз
обострение ситуации в сирии — 2024
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что поручила европейским дипломатам посетить Дамаск для установления контактов с новыми властями."Я поручила высокопоставленным европейским дипломатам в Сирии посетить Дамаск, чтобы установить контакты с новым правительством и людьми на местах. Мы также обсудим сегодня на встрече глав МИД то, как мы будем взаимодействовать с новыми властями Сирии", - сказала она перед началом в Брюсселе встречи глав МИД стран Евросоюза.По ее словам, министры в понедельник обсудят также, на каком уровне Брюссель готов поддерживать отношения с новыми властями в Дамаске.В минувшие выходные Каллас посетила Иорданию, где обсуждала с арабскими министрами будущее Сирии и ожидания от новых властей в Дамаске.
https://ria.ru/20241216/siriya-1989355482.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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в мире, дамаск (город), евросоюз, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Дамаск (город), Евросоюз, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Европейские дипломаты посетят Дамаск

Европейские дипломаты посетят Дамаск для контактов с новыми властями

© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что поручила европейским дипломатам посетить Дамаск для установления контактов с новыми властями.
"Я поручила высокопоставленным европейским дипломатам в Сирии посетить Дамаск, чтобы установить контакты с новым правительством и людьми на местах. Мы также обсудим сегодня на встрече глав МИД то, как мы будем взаимодействовать с новыми властями Сирии", - сказала она перед началом в Брюсселе встречи глав МИД стран Евросоюза.
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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По ее словам, министры в понедельник обсудят также, на каком уровне Брюссель готов поддерживать отношения с новыми властями в Дамаске.
В минувшие выходные Каллас посетила Иорданию, где обсуждала с арабскими министрами будущее Сирии и ожидания от новых властей в Дамаске.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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Война в СирииВ миреДамаск (город)ЕвросоюзОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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