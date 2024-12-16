https://ria.ru/20241216/damask-1989386735.html

Европейские дипломаты посетят Дамаск

Европейские дипломаты посетят Дамаск - РИА Новости, 16.12.2024

Европейские дипломаты посетят Дамаск

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что поручила европейским дипломатам посетить Дамаск для установления контактов с новыми властями. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T10:20

2024-12-16T10:20

2024-12-16T10:33

война в сирии

в мире

дамаск (город)

евросоюз

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967892294_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_b1a3fc1574f4badb1d63ab10ef22e0d1.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что поручила европейским дипломатам посетить Дамаск для установления контактов с новыми властями."Я поручила высокопоставленным европейским дипломатам в Сирии посетить Дамаск, чтобы установить контакты с новым правительством и людьми на местах. Мы также обсудим сегодня на встрече глав МИД то, как мы будем взаимодействовать с новыми властями Сирии", - сказала она перед началом в Брюсселе встречи глав МИД стран Евросоюза.По ее словам, министры в понедельник обсудят также, на каком уровне Брюссель готов поддерживать отношения с новыми властями в Дамаске.В минувшие выходные Каллас посетила Иорданию, где обсуждала с арабскими министрами будущее Сирии и ожидания от новых властей в Дамаске.

https://ria.ru/20241216/siriya-1989355482.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дамаск (город), евросоюз, обострение ситуации в сирии — 2024