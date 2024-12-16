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На Кубани ввели режим повышенной готовности после разлива мазута при ЧП
На Кубани ввели режим повышенной готовности после разлива мазута при ЧП - РИА Новости, 16.12.2024
На Кубани ввели режим повышенной готовности после разлива мазута при ЧП
Режим повышенной готовности ввели в четырех населенных пунктах Кубани после разлива нефтепродуктов, сообщил Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T16:50
2024-12-16T16:50
2024-12-16T18:33
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
керченский пролив
анапа
тамань (станица)
вениамин кондратьев
виталий савельев
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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КРАСНОДАР, 16 дек - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в четырех населенных пунктах Кубани после разлива нефтепродуктов, сообщил Вениамин Кондратьев."На совещании под председательством вице-премьера Виталия Савельева доложил, что в четырех населенных пунктах введен режим повышенной готовности", - написал Кондратьев в Telegram-канале.В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Один человек погиб. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.
https://ria.ru/20241216/evakuatsiya-1989389429.html
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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, керченский пролив, анапа, тамань (станица), вениамин кондратьев, виталий савельев, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), россия
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Керченский пролив, Анапа, Тамань (станица), Вениамин Кондратьев, Виталий Савельев, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Россия
На Кубани ввели режим повышенной готовности после разлива мазута при ЧП
На Кубани ввели режим повышенной готовности после разлива мазута с двух танкеров