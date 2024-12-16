https://ria.ru/20241216/chp-1989500489.html

На Кубани ввели режим повышенной готовности после разлива мазута при ЧП

На Кубани ввели режим повышенной готовности после разлива мазута при ЧП - РИА Новости, 16.12.2024

На Кубани ввели режим повышенной готовности после разлива мазута при ЧП

Режим повышенной готовности ввели в четырех населенных пунктах Кубани после разлива нефтепродуктов, сообщил Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T16:50

2024-12-16T16:50

2024-12-16T18:33

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

керченский пролив

анапа

тамань (станица)

вениамин кондратьев

виталий савельев

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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КРАСНОДАР, 16 дек - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в четырех населенных пунктах Кубани после разлива нефтепродуктов, сообщил Вениамин Кондратьев."На совещании под председательством вице-премьера Виталия Савельева доложил, что в четырех населенных пунктах введен режим повышенной готовности", - написал Кондратьев в Telegram-канале.В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Один человек погиб. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

https://ria.ru/20241216/evakuatsiya-1989389429.html

https://ria.ru/20241216/tanker-1989415601.html

керченский пролив

анапа

тамань (станица)

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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, керченский пролив, анапа, тамань (станица), вениамин кондратьев, виталий савельев, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), россия