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Задержаны еще двое предполагаемых членов банды Басаева - РИА Новости, 16.12.2024
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12:08 16.12.2024 (обновлено: 12:57 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/chechnya-1989406112.html
Задержаны еще двое предполагаемых членов банды Басаева
Задержаны еще двое предполагаемых членов банды Басаева - РИА Новости, 16.12.2024
Задержаны еще двое предполагаемых членов банды Басаева
Силовики задержали еще двух предполагаемых участников нападений на российских военных в Чечне в 1999-2000 годах, сообщила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:08
2024-12-16T12:57
происшествия
россия
скфо
шелковской район
светлана петренко
шамиль басаев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Силовики задержали еще двух предполагаемых участников нападений на российских военных в Чечне в 1999-2000 годах, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она напомнила, что следователи СК РФ продолжают расследовать уголовные дела по фактам вооруженных нападений членами банд Шамиля Басаева и Хаттаба на военных. "Во взаимодействии с ФСБ России и центра "Э" ГУ МВД России по СКФО в рамках этих уголовных дел задержаны Хамидула Япов и Минкаил Магамадов", - сказала Петренко. По данным следствия, Япов причастен к нападению 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни. Магамадов, как полагает следствие, участвовал в нападении на псковских десантников. "Обоим фигурантам предъявлены обвинения в … "вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих". В связи с особой тяжестью совершенных преступлений судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Петренко. Кроме того, она подчеркнула, что следствие проверяет, причастны ли фигуранты к иным преступлениям, не связанным с данными уголовными делами. Банда под руководством Басаева и Хаттаба в 1999 году обстреляла российских военнослужащих в станице Червленной Чечни, тогда были убиты 15 и ранены 28 военных. В 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Басаева и Хаттаба погибли 84 псковских десантника.
https://ria.ru/20240603/zaderzhanie-1950113105.html
https://ria.ru/20210207/chechnya-1596421432.html
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происшествия, россия, скфо, шелковской район, светлана петренко, шамиль басаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, СКФО, Шелковской район, Светлана Петренко, Шамиль Басаев, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержаны еще двое предполагаемых членов банды Басаева

Два предполагаемых участника нападений на российских военных в Чечне задержаны

© ФСБ РФ | Перейти в медиабанкОдин из участников вооруженного бандформирования Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, причастный к нападениям на военнослужащих Министерства обороны РФ
Один из участников вооруженного бандформирования Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, причастный к нападениям на военнослужащих Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© ФСБ РФ
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Один из участников вооруженного бандформирования Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, причастный к нападениям на военнослужащих Министерства обороны РФ
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Силовики задержали еще двух предполагаемых участников нападений на российских военных в Чечне в 1999-2000 годах, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Она напомнила, что следователи СК РФ продолжают расследовать уголовные дела по фактам вооруженных нападений членами банд Шамиля Басаева и Хаттаба на военных.
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"Во взаимодействии с ФСБ России и центра "Э" ГУ МВД России по СКФО в рамках этих уголовных дел задержаны Хамидула Япов и Минкаил Магамадов", - сказала Петренко.
По данным следствия, Япов причастен к нападению 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни. Магамадов, как полагает следствие, участвовал в нападении на псковских десантников.
"Обоим фигурантам предъявлены обвинения в … "вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих". В связи с особой тяжестью совершенных преступлений судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Петренко.
Кроме того, она подчеркнула, что следствие проверяет, причастны ли фигуранты к иным преступлениям, не связанным с данными уголовными делами.
Банда под руководством Басаева и Хаттаба в 1999 году обстреляла российских военнослужащих в станице Червленной Чечни, тогда были убиты 15 и ранены 28 военных.
В 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Басаева и Хаттаба погибли 84 псковских десантника.
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