Задержаны еще двое предполагаемых членов банды Басаева
Два предполагаемых участника нападений на российских военных в Чечне задержаны
© ФСБ РФ | Перейти в медиабанкОдин из участников вооруженного бандформирования Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, причастный к нападениям на военнослужащих Министерства обороны РФ
© ФСБ РФ
Один из участников вооруженного бандформирования Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, причастный к нападениям на военнослужащих Министерства обороны РФ
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Силовики задержали еще двух предполагаемых участников нападений на российских военных в Чечне в 1999-2000 годах, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Она напомнила, что следователи СК РФ продолжают расследовать уголовные дела по фактам вооруженных нападений членами банд Шамиля Басаева и Хаттаба на военных.
По данным следствия, Япов причастен к нападению 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни. Магамадов, как полагает следствие, участвовал в нападении на псковских десантников.
"Обоим фигурантам предъявлены обвинения в … "вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих". В связи с особой тяжестью совершенных преступлений судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Петренко.
Кроме того, она подчеркнула, что следствие проверяет, причастны ли фигуранты к иным преступлениям, не связанным с данными уголовными делами.
Банда под руководством Басаева и Хаттаба в 1999 году обстреляла российских военнослужащих в станице Червленной Чечни, тогда были убиты 15 и ранены 28 военных.
В 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Басаева и Хаттаба погибли 84 псковских десантника.
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