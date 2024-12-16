https://ria.ru/20241216/chechnya-1989406112.html

Задержаны еще двое предполагаемых членов банды Басаева

Задержаны еще двое предполагаемых членов банды Басаева - РИА Новости, 16.12.2024

Задержаны еще двое предполагаемых членов банды Басаева

Силовики задержали еще двух предполагаемых участников нападений на российских военных в Чечне в 1999-2000 годах, сообщила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:08

2024-12-16T12:08

2024-12-16T12:57

происшествия

россия

скфо

шелковской район

светлана петренко

шамиль басаев

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Силовики задержали еще двух предполагаемых участников нападений на российских военных в Чечне в 1999-2000 годах, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она напомнила, что следователи СК РФ продолжают расследовать уголовные дела по фактам вооруженных нападений членами банд Шамиля Басаева и Хаттаба на военных. "Во взаимодействии с ФСБ России и центра "Э" ГУ МВД России по СКФО в рамках этих уголовных дел задержаны Хамидула Япов и Минкаил Магамадов", - сказала Петренко. По данным следствия, Япов причастен к нападению 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни. Магамадов, как полагает следствие, участвовал в нападении на псковских десантников. "Обоим фигурантам предъявлены обвинения в … "вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих". В связи с особой тяжестью совершенных преступлений судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Петренко. Кроме того, она подчеркнула, что следствие проверяет, причастны ли фигуранты к иным преступлениям, не связанным с данными уголовными делами. Банда под руководством Басаева и Хаттаба в 1999 году обстреляла российских военнослужащих в станице Червленной Чечни, тогда были убиты 15 и ранены 28 военных. В 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Басаева и Хаттаба погибли 84 псковских десантника.

https://ria.ru/20240603/zaderzhanie-1950113105.html

https://ria.ru/20210207/chechnya-1596421432.html

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происшествия, россия, скфо, шелковской район, светлана петренко, шамиль басаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)