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Культовый бренд минеральной воды Perrier может лишиться маркировки - РИА Новости, 16.12.2024
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16:05 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/brend-1989490332.html
Культовый бренд минеральной воды Perrier может лишиться маркировки
Культовый бренд минеральной воды Perrier может лишиться маркировки - РИА Новости, 16.12.2024
Культовый бренд минеральной воды Perrier может лишиться маркировки
Культовый бренд минералки Perrier, выпускаемый швейцарской компанией Nestle, оказался на грани исчезновения, сообщает газета Monde со ссылкой на... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T16:05
2024-12-16T16:05
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Культовый бренд минералки Perrier, выпускаемый швейцарской компанией Nestle, оказался на грани исчезновения, сообщает газета Monde со ссылкой на конфиденциальный отчет регионального агентства здравоохранения во Франции, подтверждающий, что производитель может лишиться маркировки природной минеральной воды. Отчет был подготовлен в августе региональным агентством здравоохранения (ARS) Окситании после инспекции на единственном заводе по розливу воды Perrier в городе Вержез (департамент Гар). В документе говорится, что владелец бренда компания Nestlé Waters, должна серьезно рассмотреть вопрос о "прекращении производства минеральной воды на заводе в Вержезе" из-за регулярно ухудшающегося качества воды и вирусологического риска. "Это может стать смертельным ударом для Perrier. Самый известный бренд газированной воды находится под угрозой потери маркировки натуральной минеральной воды, которая создавала его репутацию на протяжении более века", - пишет газета. Как отмечает газета, теперь будущее бренда Perrier и ее производственной площадки в Вержезе зависит от решения префектуры департамента о продлении лицензии на эксплуатацию "источника Perrier". В ответ на запрос префектура сообщила, что решение может быть вынесено в "первой половине 2025 года" после заключения гидрогеологов, которое послужит дополнением к отчету ARS. Ранее издание Mediapart сообщило, что швейцарская компания с 2005 года продавала грязную природную воду под видом минеральной, заработав таким образом более 3 миллиардов евро. Согласно французскому регулятору в сфере потребления, компания занималась нелегальной фильтрацией воды, которую продавала под видом минеральной. Речь идет о марках, бутилируемых в горном массиве Вогезы. При этом обрабатываемая вода зачастую была заражена различными патогенными бактериями. Для очистки воды компания приобрела специальные аппараты для обработки ультрафиолетом, а также микрофильтры. В сентябре прокуратура коммуны Эпиналь в департаменте Вогезы на северо-востоке Франции сообщила, что Nestle Waters заплатит штраф в размере 2 миллионов евро после заключения судебного соглашения "в общественных интересах".
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франция, nestle s.a., в мире
Франция, Nestle S.A., В мире
Культовый бренд минеральной воды Perrier может лишиться маркировки

Monde: бренд минеральной воды Perrier во Франции может лишиться маркировки

© Getty Images / SOPA Images / Alex TaiБутылки с минеральной водой Perrier
Бутылки с минеральной водой Perrier - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Getty Images / SOPA Images / Alex Tai
Бутылки с минеральной водой Perrier. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Культовый бренд минералки Perrier, выпускаемый швейцарской компанией Nestle, оказался на грани исчезновения, сообщает газета Monde со ссылкой на конфиденциальный отчет регионального агентства здравоохранения во Франции, подтверждающий, что производитель может лишиться маркировки природной минеральной воды.
Отчет был подготовлен в августе региональным агентством здравоохранения (ARS) Окситании после инспекции на единственном заводе по розливу воды Perrier в городе Вержез (департамент Гар). В документе говорится, что владелец бренда компания Nestlé Waters, должна серьезно рассмотреть вопрос о "прекращении производства минеральной воды на заводе в Вержезе" из-за регулярно ухудшающегося качества воды и вирусологического риска.
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"Это может стать смертельным ударом для Perrier. Самый известный бренд газированной воды находится под угрозой потери маркировки натуральной минеральной воды, которая создавала его репутацию на протяжении более века", - пишет газета.
Как отмечает газета, теперь будущее бренда Perrier и ее производственной площадки в Вержезе зависит от решения префектуры департамента о продлении лицензии на эксплуатацию "источника Perrier". В ответ на запрос префектура сообщила, что решение может быть вынесено в "первой половине 2025 года" после заключения гидрогеологов, которое послужит дополнением к отчету ARS.
Ранее издание Mediapart сообщило, что швейцарская компания с 2005 года продавала грязную природную воду под видом минеральной, заработав таким образом более 3 миллиардов евро. Согласно французскому регулятору в сфере потребления, компания занималась нелегальной фильтрацией воды, которую продавала под видом минеральной. Речь идет о марках, бутилируемых в горном массиве Вогезы.
При этом обрабатываемая вода зачастую была заражена различными патогенными бактериями. Для очистки воды компания приобрела специальные аппараты для обработки ультрафиолетом, а также микрофильтры.
В сентябре прокуратура коммуны Эпиналь в департаменте Вогезы на северо-востоке Франции сообщила, что Nestle Waters заплатит штраф в размере 2 миллионов евро после заключения судебного соглашения "в общественных интересах".
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