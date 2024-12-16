https://ria.ru/20241216/bratya-1989565008.html
В Москве состоялась премьера комедии с Киркоровым и Дороховым "Братья"
В Москве состоялась премьера комедии с Киркоровым и Дороховым "Братья" - РИА Новости, 16.12.2024
В Москве состоялась премьера комедии с Киркоровым и Дороховым "Братья"
Премьера комедии "Братья" с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым в главных ролях прошла в столичном кинотеатре "Октябрь" во вторник, передает корреспондент... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T22:43
2024-12-16T22:43
2024-12-16T22:43
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тина канделаки (тинатин канделаки)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьера комедии "Братья" с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым в главных ролях прошла в столичном кинотеатре "Октябрь" во вторник, передает корреспондент РИА Новости. "У нас есть такое поверье, что чем сложнее съемочный процесс, тем ярче и интереснее получается результат. Вот поверьте мне, по тому съемочному процессу, который у нас был, у нас должен получиться шедевр. Потому что это было очень сложно и тяжело", - сказал перед показом продюсер фильма Тимур Вайнштейн. Заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Тина Канделаки назвала предстоящую премьеру главным аттракционом уходящего года и отметила, что дуэт Киркорова и Дорохова "заставит смеяться всю страну". "Я вам сегодня откровенно и скажу, что мало звезд объективно - а звезд такого уровня, как Филипп Киркоров и Денис Дорохов в нашей стране нет, можно объединить в одной картине, заставить сидеть в одном болоте, поднять на воздушном шаре, скинуть с воздушного шара и заставить валяться в сочинской грязи буквально", - подчеркнула Канделаки на премьере. Съемки проходили в Краснодарском крае и Москве. Создатели подчеркнули, что было принято решение не снимать все в павильонах, а погрузить героев в реальную натуру, поэтому горы, море, леса, подводные съемки, съемки на воздушном шаре и даже животные в кадре - настоящие. Киркоров рассказал журналистам, что во время съемок его действительно укусила выдра. Однако трудности только воодушевили артистов. Создатели рассчитывают, что проект принесет хорошие киносборы: так, Дохоров перед показом заявил, что фильм ожидают "миллионы рублей", пошутив, что это слова Тимура Вайнштейна. "Если слова Тимура да богу в уши, может быть, будет "Брат 2", - подхватил Киркоров и тут же под аплодисменты публики исправился, отметив, что имел в виду сиквел "Братья 2". По сюжету беззаботный сочинский бездельник Славик узнает, что ему срочно нужен донор-родственник. Единственный вариант – неожиданно нашедшийся брат, которым оказывается Филипп Киркоров. Однако план знакомства с родственником оборачивается экстремальными приключениями для них обоих. "Братья" выйдут в широкий российских прокат 19 декабря.
https://ria.ru/20241216/film-1989352202.html
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краснодарский край, москва, филипп киркоров, тимур вайнштейн, тина канделаки (тинатин канделаки), газпром-медиа холдинг, россия
Шоубиз, Краснодарский край, Москва, Филипп Киркоров, Тимур Вайнштейн, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки), Газпром-Медиа Холдинг, Россия
В Москве состоялась премьера комедии с Киркоровым и Дороховым "Братья"
Премьера комедии "Братья" с Киркоровым и Дороховым прошла в кинотеатре в Москве
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьера комедии "Братья" с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым в главных ролях прошла в столичном кинотеатре "Октябрь" во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
"У нас есть такое поверье, что чем сложнее съемочный процесс, тем ярче и интереснее получается результат. Вот поверьте мне, по тому съемочному процессу, который у нас был, у нас должен получиться шедевр. Потому что это было очень сложно и тяжело", - сказал перед показом продюсер фильма Тимур Вайнштейн
.
Заместитель генерального директора "Газпром-медиа
" Тина Канделаки
назвала предстоящую премьеру главным аттракционом уходящего года и отметила, что дуэт Киркорова
и Дорохова "заставит смеяться всю страну".
"Я вам сегодня откровенно и скажу, что мало звезд объективно - а звезд такого уровня, как Филипп Киркоров и Денис Дорохов в нашей стране нет, можно объединить в одной картине, заставить сидеть в одном болоте, поднять на воздушном шаре, скинуть с воздушного шара и заставить валяться в сочинской грязи буквально", - подчеркнула Канделаки на премьере.
Съемки проходили в Краснодарском крае
и Москве
. Создатели подчеркнули, что было принято решение не снимать все в павильонах, а погрузить героев в реальную натуру, поэтому горы, море, леса, подводные съемки, съемки на воздушном шаре и даже животные в кадре - настоящие. Киркоров рассказал журналистам, что во время съемок его действительно укусила выдра. Однако трудности только воодушевили артистов.
Создатели рассчитывают, что проект принесет хорошие киносборы: так, Дохоров перед показом заявил, что фильм ожидают "миллионы рублей", пошутив, что это слова Тимура Вайнштейна.
"Если слова Тимура да богу в уши, может быть, будет "Брат 2", - подхватил Киркоров и тут же под аплодисменты публики исправился, отметив, что имел в виду сиквел "Братья 2".
По сюжету беззаботный сочинский бездельник Славик узнает, что ему срочно нужен донор-родственник. Единственный вариант – неожиданно нашедшийся брат, которым оказывается Филипп Киркоров. Однако план знакомства с родственником оборачивается экстремальными приключениями для них обоих.
"Братья" выйдут в широкий российских прокат 19 декабря.