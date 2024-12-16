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ВС России применяют более 3,5 тысячи БПЛА ежесуточно

ВС России применяют более 3,5 тысячи БПЛА ежесуточно - РИА Новости, 16.12.2024

ВС России применяют более 3,5 тысячи БПЛА ежесуточно

Российские войска ежесуточно применяют более 3,5 тысяч беспилотников, эта цифра растет, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:07

2024-12-16T14:07

2024-12-16T14:09

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

андрей белоусов

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские войска ежесуточно применяют более 3,5 тысяч беспилотников, эта цифра растет, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.Расширенное заседание коллегии Минобороны РФ с участием президента Владимира Путина проходит в понедельник."В настоящее время нашими войсками ежесуточно применяется более 3,5 тысяч беспилотников, и эта цифра постоянно растет", - сказал он на итоговой коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы рф, безопасность, андрей белоусов, россия, владимир путин