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ВС России применяют более 3,5 тысячи БПЛА ежесуточно
ВС России применяют более 3,5 тысячи БПЛА ежесуточно - РИА Новости, 16.12.2024
ВС России применяют более 3,5 тысячи БПЛА ежесуточно
Российские войска ежесуточно применяют более 3,5 тысяч беспилотников, эта цифра растет, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:07
2024-12-16T14:07
2024-12-16T14:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские войска ежесуточно применяют более 3,5 тысяч беспилотников, эта цифра растет, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.Расширенное заседание коллегии Минобороны РФ с участием президента Владимира Путина проходит в понедельник."В настоящее время нашими войсками ежесуточно применяется более 3,5 тысяч беспилотников, и эта цифра постоянно растет", - сказал он на итоговой коллегии Минобороны РФ.
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вооруженные силы рф, безопасность, андрей белоусов, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Андрей Белоусов, Россия, Владимир Путин
ВС России применяют более 3,5 тысячи БПЛА ежесуточно
Белоусов заявил, что ВС РФ применяют более 3,5 тысячи БПЛА ежесуточно