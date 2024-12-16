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ВС России применяют более 3,5 тысячи БПЛА ежесуточно - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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14:07 16.12.2024 (обновлено: 14:09 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/bpla--1989442187.html
ВС России применяют более 3,5 тысячи БПЛА ежесуточно
ВС России применяют более 3,5 тысячи БПЛА ежесуточно - РИА Новости, 16.12.2024
ВС России применяют более 3,5 тысячи БПЛА ежесуточно
Российские войска ежесуточно применяют более 3,5 тысяч беспилотников, эта цифра растет, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:07
2024-12-16T14:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
андрей белоусов
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские войска ежесуточно применяют более 3,5 тысяч беспилотников, эта цифра растет, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.Расширенное заседание коллегии Минобороны РФ с участием президента Владимира Путина проходит в понедельник."В настоящее время нашими войсками ежесуточно применяется более 3,5 тысяч беспилотников, и эта цифра постоянно растет", - сказал он на итоговой коллегии Минобороны РФ.
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вооруженные силы рф, безопасность, андрей белоусов, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Андрей Белоусов, Россия, Владимир Путин
ВС России применяют более 3,5 тысячи БПЛА ежесуточно

Белоусов заявил, что ВС РФ применяют более 3,5 тысячи БПЛА ежесуточно

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские войска ежесуточно применяют более 3,5 тысяч беспилотников, эта цифра растет, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
Расширенное заседание коллегии Минобороны РФ с участием президента Владимира Путина проходит в понедельник.
"В настоящее время нашими войсками ежесуточно применяется более 3,5 тысяч беспилотников, и эта цифра постоянно растет", - сказал он на итоговой коллегии Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьАндрей БелоусовРоссияВладимир Путин
 
 
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