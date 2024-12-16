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В Курской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель

В Курской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 16.12.2024

В Курской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель

Мирный житель погиб при атаке украинского беспилотника по автодороге в Курской области, сообщил в понедельник глава Беловского района Николай Волобуев. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:15

2024-12-16T15:15

2024-12-16T16:30

специальная военная операция на украине

россия

курская область

беловский район

николай волобуев

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 16 дек – РИА Новости. Мирный житель погиб при атаке украинского беспилотника по автодороге в Курской области, сообщил в понедельник глава Беловского района Николай Волобуев. "Ещё раз напоминаю об опасности проезда на транспорте по автомобильной дороге Обоянь - Суджа, на участке дороги от поселка Коммунар до села Белица. Данная дорога находится под обстрелами дронов. К сожалению, погиб мирный житель, который проезжал по данной автомобильной дороге на мотороллере "Муравей", – сообщил Волобуев в своем Telegram-канале. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241216/svo-1989419616.html

https://ria.ru/20241216/vsu-1989458790.html

россия

курская область

беловский район

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россия, курская область, беловский район, николай волобуев, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины