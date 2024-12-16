Рейтинг@Mail.ru
В Курской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 16.12.2024 (обновлено: 16:30 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/bpl-1989473842.html
В Курской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель
В Курской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 16.12.2024
В Курской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель
Мирный житель погиб при атаке украинского беспилотника по автодороге в Курской области, сообщил в понедельник глава Беловского района Николай Волобуев. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:15
2024-12-16T16:30
специальная военная операция на украине
россия
курская область
беловский район
николай волобуев
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989495295_0:331:960:871_1920x0_80_0_0_ee2882fdecb6ba8e4ba513c64ae991af.jpg
КУРСК, 16 дек – РИА Новости. Мирный житель погиб при атаке украинского беспилотника по автодороге в Курской области, сообщил в понедельник глава Беловского района Николай Волобуев. "Ещё раз напоминаю об опасности проезда на транспорте по автомобильной дороге Обоянь - Суджа, на участке дороги от поселка Коммунар до села Белица. Данная дорога находится под обстрелами дронов. К сожалению, погиб мирный житель, который проезжал по данной автомобильной дороге на мотороллере "Муравей", – сообщил Волобуев в своем Telegram-канале. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241216/svo-1989419616.html
https://ria.ru/20241216/vsu-1989458790.html
россия
курская область
беловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989495295_0:241:960:961_1920x0_80_0_0_ad56ca69b231dd8cc4bae562f08ea01c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, беловский район, николай волобуев, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Беловский район, Николай Волобуев, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Курской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель

В Курской области мирный житель на мотороллере погиб на трассе при атаке БПЛА

© Фото : Глава Беловского района Курской области Н. В. Волобуев/TelegramПоследствия атаки украинского беспилотника по автодороге в Курской области. 16 декабря 2024
Последствия атаки украинского беспилотника по автодороге в Курской области. 16 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : Глава Беловского района Курской области Н. В. Волобуев/Telegram
Последствия атаки украинского беспилотника по автодороге в Курской области. 16 декабря 2024
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 16 дек – РИА Новости. Мирный житель погиб при атаке украинского беспилотника по автодороге в Курской области, сообщил в понедельник глава Беловского района Николай Волобуев.
"Ещё раз напоминаю об опасности проезда на транспорте по автомобильной дороге Обоянь - Суджа, на участке дороги от поселка Коммунар до села Белица. Данная дорога находится под обстрелами дронов. К сожалению, погиб мирный житель, который проезжал по данной автомобильной дороге на мотороллере "Муравей", – сообщил Волобуев в своем Telegram-канале.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Вчера, 13:07
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Путин назвал действия ВСУ в Курской области преступлением
Вчера, 14:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБеловский районНиколай ВолобуевВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала