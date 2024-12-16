https://ria.ru/20241216/boytsy-1989425773.html

Путин рассказал о самоотверженности российских бойцов

Путин рассказал о самоотверженности российских бойцов - РИА Новости, 16.12.2024

Путин рассказал о самоотверженности российских бойцов

Российские бойцы в зоне СВО не жалеют своих жизней, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:32

2024-12-16T13:32

2024-12-16T13:42

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские бойцы в зоне СВО не жалеют своих жизней, заявил президент России Владимир Путин.Президент РФ Владимир Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ."Хочу сердечно поблагодарить наших героев, солдат и офицеров, которые самоотвержено и стойко сражаются на передовой, личный состав министерства обороны, Росгвардии, наших специальных служб и других силовых структур, которые четко выполняют все поставленные задачи, какими бы сложными они ни были, не жалеют самих себя, жизни своей не жалеют ради победы, ради Отечества", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20241216/putin-1989428981.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия