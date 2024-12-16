https://ria.ru/20241216/boston-1989404281.html
В Бостоне задержали двух человек за опасное управление дроном
В Бостоне задержали двух человек за опасное управление дроном - РИА Новости, 16.12.2024
В Бостоне задержали двух человек за опасное управление дроном
Два американца задержаны за опасное управление дроном рядом с аэропортом Логан в американском Бостоне, третий подозреваемый скрылся, сообщает местная полиция. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:58
2024-12-16T11:58
2024-12-16T11:58
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Два американца задержаны за опасное управление дроном рядом с аэропортом Логан в американском Бостоне, третий подозреваемый скрылся, сообщает местная полиция. "Сотрудники патруля гавани бостонской полиции задержали двух человек... Задержания были произведены на острове Лонг, входящем в состав островов Бостонской гавани, после опасной операции с использованием дрона вблизи воздушного пространства аэропорта Логан", - следует из заявления правоохранителей. Полиция отметила, что двое подозреваемых обвиняются в незаконном проникновении, позже им могут быть предъявлены дополнительные обвинения. Согласно заявлению, полиция также провела поиски третьего подозреваемого, который мог скрыться с острова на небольшом судне. Неизвестные беспилотники 15 декабря парализовали работу аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк, заявила губернатор штата Кэти Хокул и отметила, что ситуация с дронами "зашла слишком далеко". Губернатор штата призвала к федеральной помощи на фоне инцидента. В ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси. Бюро отмечало, что американские власти пока не смогли определить происхождение дронов и не располагают доказательствами их причастности к каким-либо угрозам.
https://ria.ru/20241214/dron-1989263683.html
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в мире, нью-йорк (город), бостон, нью-джерси, фбр
В мире, Нью-Йорк (город), Бостон, Нью-Джерси, ФБР
В Бостоне задержали двух человек за опасное управление дроном
В Бостоне задержали двух человек за опасное управление дроном у аэропорта Логан
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Два американца задержаны за опасное управление дроном рядом с аэропортом Логан в американском Бостоне, третий подозреваемый скрылся, сообщает местная полиция.
"Сотрудники патруля гавани бостонской полиции задержали двух человек... Задержания были произведены на острове Лонг, входящем в состав островов Бостонской гавани, после опасной операции с использованием дрона вблизи воздушного пространства аэропорта Логан", - следует из заявления правоохранителей.
Полиция отметила, что двое подозреваемых обвиняются в незаконном проникновении, позже им могут быть предъявлены дополнительные обвинения.
Согласно заявлению, полиция также провела поиски третьего подозреваемого, который мог скрыться с острова на небольшом судне.
Неизвестные беспилотники 15 декабря парализовали работу аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк
, заявила губернатор штата Кэти Хокул и отметила, что ситуация с дронами "зашла слишком далеко". Губернатор штата призвала к федеральной помощи на фоне инцидента.
В ФБР
ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси
. Бюро отмечало, что американские власти пока не смогли определить происхождение дронов и не располагают доказательствами их причастности к каким-либо угрозам.