https://ria.ru/20241216/boston-1989404281.html

В Бостоне задержали двух человек за опасное управление дроном

В Бостоне задержали двух человек за опасное управление дроном - РИА Новости, 16.12.2024

В Бостоне задержали двух человек за опасное управление дроном

Два американца задержаны за опасное управление дроном рядом с аэропортом Логан в американском Бостоне, третий подозреваемый скрылся, сообщает местная полиция. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T11:58

2024-12-16T11:58

2024-12-16T11:58

в мире

нью-йорк (город)

бостон

нью-джерси

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846590650_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388217548964ed13f0023e3806d4672f.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Два американца задержаны за опасное управление дроном рядом с аэропортом Логан в американском Бостоне, третий подозреваемый скрылся, сообщает местная полиция. "Сотрудники патруля гавани бостонской полиции задержали двух человек... Задержания были произведены на острове Лонг, входящем в состав островов Бостонской гавани, после опасной операции с использованием дрона вблизи воздушного пространства аэропорта Логан", - следует из заявления правоохранителей. Полиция отметила, что двое подозреваемых обвиняются в незаконном проникновении, позже им могут быть предъявлены дополнительные обвинения. Согласно заявлению, полиция также провела поиски третьего подозреваемого, который мог скрыться с острова на небольшом судне. Неизвестные беспилотники 15 декабря парализовали работу аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк, заявила губернатор штата Кэти Хокул и отметила, что ситуация с дронами "зашла слишком далеко". Губернатор штата призвала к федеральной помощи на фоне инцидента. В ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси. Бюро отмечало, что американские власти пока не смогли определить происхождение дронов и не располагают доказательствами их причастности к каким-либо угрозам.

https://ria.ru/20241214/dron-1989263683.html

https://ria.ru/20241215/drony-1989347667.html

нью-йорк (город)

бостон

нью-джерси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), бостон, нью-джерси, фбр