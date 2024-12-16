https://ria.ru/20241216/bort-1989376028.html

Поврежденные в Керченском проливе танкеры везли 9,2 тысячи тонн мазута

Поврежденные в Керченском проливе танкеры везли 9,2 тысячи тонн мазута - РИА Новости, 16.12.2024

Поврежденные в Керченском проливе танкеры везли 9,2 тысячи тонн мазута

Около 9,2 тысячи тонн нефтепродуктов находилось, по уточненным данным, на борту потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть 239" и... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T09:36

2024-12-16T09:36

2024-12-16T09:36

происшествия

керченский пролив

керчь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Около 9,2 тысячи тонн нефтепродуктов находилось, по уточненным данным, на борту потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "На борту танкера "Волгонефть 212" находилось 4,9 тысячи тонн мазута, на танкере "Волгонефть-239" - 4,3 тысячи тонн мазута", - сказал собеседник агентства. Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщало, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации.

https://ria.ru/20241215/krushenie-1989305363.html

керченский пролив

керчь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, керченский пролив, керчь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе