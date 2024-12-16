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Поврежденные в Керченском проливе танкеры везли 9,2 тысячи тонн мазута
Поврежденные в Керченском проливе танкеры везли 9,2 тысячи тонн мазута - РИА Новости, 16.12.2024
Поврежденные в Керченском проливе танкеры везли 9,2 тысячи тонн мазута
Около 9,2 тысячи тонн нефтепродуктов находилось, по уточненным данным, на борту потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть 239" и... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T09:36
2024-12-16T09:36
2024-12-16T09:36
происшествия
керченский пролив
керчь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Около 9,2 тысячи тонн нефтепродуктов находилось, по уточненным данным, на борту потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "На борту танкера "Волгонефть 212" находилось 4,9 тысячи тонн мазута, на танкере "Волгонефть-239" - 4,3 тысячи тонн мазута", - сказал собеседник агентства. Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщало, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации.
https://ria.ru/20241215/krushenie-1989305363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, керченский пролив, керчь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Керчь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Поврежденные в Керченском проливе танкеры везли 9,2 тысячи тонн мазута
Два танкера, поврежденные в Керченском проливе, везли 9,2 тысячи тонн мазута