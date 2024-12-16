https://ria.ru/20241216/bitkoin-1989545324.html

Стоимость биткоина обновила исторический рекорд

Стоимость биткоина обновила исторический рекорд - РИА Новости, 16.12.2024

Стоимость биткоина обновила исторический рекорд

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 107 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T19:57

2024-12-16T19:57

2024-12-16T19:57

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 107 тысяч долларов, следует из данных торгов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина растёт за сутки по состоянию на 19.47 мск на 3,41% - до 106 604,71 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 3,43% - до 106 695,99 доллара. А минутами ранее показатель достигал рекордного значения в 107 195,58 доллара. Криптовалюта дорожает вторую торговую сессию подряд. При этом с начала года стоимость биткоина увеличилась в два с половиной раза.

https://ria.ru/20241209/rezerv-1988201715.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, биткоин