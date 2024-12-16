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Стоимость биткоина обновила исторический рекорд - РИА Новости, 16.12.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
19:57 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/bitkoin-1989545324.html
Стоимость биткоина обновила исторический рекорд
Стоимость биткоина обновила исторический рекорд - РИА Новости, 16.12.2024
Стоимость биткоина обновила исторический рекорд
Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 107 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T19:57
2024-12-16T19:57
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
биткоин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 107 тысяч долларов, следует из данных торгов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина растёт за сутки по состоянию на 19.47 мск на 3,41% - до 106 604,71 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 3,43% - до 106 695,99 доллара. А минутами ранее показатель достигал рекордного значения в 107 195,58 доллара. Криптовалюта дорожает вторую торговую сессию подряд. При этом с начала года стоимость биткоина увеличилась в два с половиной раза.
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экономика, цены на нефть, биткоин
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Биткоин
Стоимость биткоина обновила исторический рекорд

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 107 тысяч долларов

© Fotolia/123dartistБиткоины
Биткоины - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 107 тысяч долларов, следует из данных торгов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина растёт за сутки по состоянию на 19.47 мск на 3,41% - до 106 604,71 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 3,43% - до 106 695,99 доллара. А минутами ранее показатель достигал рекордного значения в 107 195,58 доллара.
Криптовалюта дорожает вторую торговую сессию подряд. При этом с начала года стоимость биткоина увеличилась в два с половиной раза.
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