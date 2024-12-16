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Стоимость биткоина обновила исторический рекорд
Стоимость биткоина обновила исторический рекорд - РИА Новости, 16.12.2024
Стоимость биткоина обновила исторический рекорд
Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 107 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T19:57
2024-12-16T19:57
2024-12-16T19:57
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 107 тысяч долларов, следует из данных торгов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина растёт за сутки по состоянию на 19.47 мск на 3,41% - до 106 604,71 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 3,43% - до 106 695,99 доллара. А минутами ранее показатель достигал рекордного значения в 107 195,58 доллара. Криптовалюта дорожает вторую торговую сессию подряд. При этом с начала года стоимость биткоина увеличилась в два с половиной раза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, биткоин
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Биткоин
Стоимость биткоина обновила исторический рекорд
Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 107 тысяч долларов
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 107 тысяч долларов, следует из данных торгов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина растёт за сутки по состоянию на 19.47 мск на 3,41% - до 106 604,71 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 3,43% - до 106 695,99 доллара. А минутами ранее показатель достигал рекордного значения в 107 195,58 доллара.
Криптовалюта дорожает вторую торговую сессию подряд. При этом с начала года стоимость биткоина увеличилась в два с половиной раза.