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Стоимость биткоина впервые в истории превысила 106 тысяч долларов - РИА Новости, 16.12.2024
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03:52 16.12.2024 (обновлено: 03:54 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/bitkoin-1989355145.html
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 106 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 106 тысяч долларов - РИА Новости, 16.12.2024
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 106 тысяч долларов
Стоимость биткоина достигла нового рекордного значения, превысив 106 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T03:52
2024-12-16T03:54
экономика
биткоин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Стоимость биткоина достигла нового рекордного значения, превысив 106 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 3.42 мск дорожал на 5% за сутки - до 106,362 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 4,34% - в среднем до 105,808 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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экономика, биткоин
Экономика, Биткоин
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 106 тысяч долларов

Стоимость биткоина на торгах впервые в истории превысила 106 тысяч долларов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Стоимость биткоина достигла нового рекордного значения, превысив 106 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 3.42 мск дорожал на 5% за сутки - до 106,362 доллара.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 4,34% - в среднем до 105,808 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В Госдуме предложили создать в России стратегический резерв биткоина
9 декабря, 16:26
 
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