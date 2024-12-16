https://ria.ru/20241216/bitkoin-1989355145.html
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 106 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 106 тысяч долларов - РИА Новости, 16.12.2024
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 106 тысяч долларов
Стоимость биткоина достигла нового рекордного значения, превысив 106 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T03:52
2024-12-16T03:52
2024-12-16T03:54
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биткоин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Стоимость биткоина достигла нового рекордного значения, превысив 106 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 3.42 мск дорожал на 5% за сутки - до 106,362 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 4,34% - в среднем до 105,808 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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экономика, биткоин
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 106 тысяч долларов
Стоимость биткоина на торгах впервые в истории превысила 106 тысяч долларов
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Стоимость биткоина достигла нового рекордного значения, превысив 106 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 3.42 мск дорожал на 5% за сутки - до 106,362 доллара.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 4,34% - в среднем до 105,808 доллара. Динамика также приводится за сутки.