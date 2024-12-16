https://ria.ru/20241216/bespilotniki-1989435706.html
Белоусов призвал увеличить дальность беспилотников
Белоусов призвал увеличить дальность беспилотников - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов призвал увеличить дальность беспилотников
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поставил перед Минобороны задачу увеличить дальность беспилотников, их автономность и помехозащищенность. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:59
2024-12-16T13:59
2024-12-16T14:11
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
андрей белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поставил перед Минобороны задачу увеличить дальность беспилотников, их автономность и помехозащищенность."Необходимо сосредоточить усилия на улучшении тактико-технических характеристик беспилотных летательных аппаратов в части увеличения дальности их применения, автономности и помехозащищенности", - сказал Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/putin-1989433223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), андрей белоусов
Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Андрей Белоусов
Белоусов призвал увеличить дальность беспилотников
Белоусов поставил перед Минобороны задачу увеличить дальность беспилотников