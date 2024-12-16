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Белоусов призвал увеличить дальность беспилотников - РИА Новости, 16.12.2024
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13:59 16.12.2024 (обновлено: 14:11 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/bespilotniki-1989435706.html
Белоусов призвал увеличить дальность беспилотников
Белоусов призвал увеличить дальность беспилотников - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов призвал увеличить дальность беспилотников
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поставил перед Минобороны задачу увеличить дальность беспилотников, их автономность и помехозащищенность. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:59
2024-12-16T14:11
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
андрей белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поставил перед Минобороны задачу увеличить дальность беспилотников, их автономность и помехозащищенность."Необходимо сосредоточить усилия на улучшении тактико-технических характеристик беспилотных летательных аппаратов в части увеличения дальности их применения, автономности и помехозащищенности", - сказал Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), андрей белоусов
Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Андрей Белоусов
Белоусов призвал увеличить дальность беспилотников

Белоусов поставил перед Минобороны задачу увеличить дальность беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поставил перед Минобороны задачу увеличить дальность беспилотников, их автономность и помехозащищенность.
"Необходимо сосредоточить усилия на улучшении тактико-технических характеристик беспилотных летательных аппаратов в части увеличения дальности их применения, автономности и помехозащищенности", - сказал Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.
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БезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Андрей Белоусов
 
 
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