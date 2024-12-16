https://ria.ru/20241216/bespilotniki-1989435706.html

Белоусов призвал увеличить дальность беспилотников

Белоусов призвал увеличить дальность беспилотников - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов призвал увеличить дальность беспилотников

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поставил перед Минобороны задачу увеличить дальность беспилотников, их автономность и помехозащищенность. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:59

2024-12-16T13:59

2024-12-16T14:11

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

андрей белоусов

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поставил перед Минобороны задачу увеличить дальность беспилотников, их автономность и помехозащищенность."Необходимо сосредоточить усилия на улучшении тактико-технических характеристик беспилотных летательных аппаратов в части увеличения дальности их применения, автономности и помехозащищенности", - сказал Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20241216/putin-1989433223.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), андрей белоусов