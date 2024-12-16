https://ria.ru/20241216/bespilotnika-1989362495.html

ПВО уничтожила 2 украинских беспилотника над Брянской областью

ПВО уничтожила 2 украинских беспилотника над Брянской областью - РИА Новости, 16.12.2024

ПВО уничтожила 2 украинских беспилотника над Брянской областью

Дежурные средства ПВО около 7.00 мск сбили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T07:53

2024-12-16T07:53

2024-12-16T07:53

специальная военная операция на украине

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 7.00 мск сбили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. "Шестнадцатого декабря около 7.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241216/tankist-1989360799.html

брянская область

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брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)