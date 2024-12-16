https://ria.ru/20241216/bespilotnika-1989362495.html
ПВО уничтожила 2 украинских беспилотника над Брянской областью
ПВО уничтожила 2 украинских беспилотника над Брянской областью - РИА Новости, 16.12.2024
ПВО уничтожила 2 украинских беспилотника над Брянской областью
Дежурные средства ПВО около 7.00 мск сбили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T07:53
2024-12-16T07:53
2024-12-16T07:53
специальная военная операция на украине
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 7.00 мск сбили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. "Шестнадцатого декабря около 7.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241216/tankist-1989360799.html
брянская область
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брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила 2 украинских беспилотника над Брянской областью
Минобороны: силы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ над Брянской областью