https://ria.ru/20241216/bespilotnik-1989562467.html
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 16.12.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО в 20.45 мск сбили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T21:58
2024-12-16T21:58
2024-12-16T22:12
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в 20.45 мск сбили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщило Минобороны РФ."Шестнадцатого декабря текущего года в 20.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник министерство обороны РФ сообщало об уничтожении четырех вражеских дронов над регионом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны: силы ПВО уничтожили дрон ВСУ над территорией Белгородской области