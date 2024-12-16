https://ria.ru/20241216/bespilotnik-1989562467.html

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 16.12.2024

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО в 20.45 мск сбили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T21:58

2024-12-16T21:58

2024-12-16T22:12

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_7a639b2a6c2f5e847889c1281ee58430.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в 20.45 мск сбили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщило Минобороны РФ."Шестнадцатого декабря текущего года в 20.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник министерство обороны РФ сообщало об уничтожении четырех вражеских дронов над регионом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)