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Над Брянской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 16.12.2024
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09:37 16.12.2024 (обновлено: 09:38 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/bespilotnik-1989376482.html
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 16.12.2024
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник
Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T09:37
2024-12-16T09:38
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Ранее Богомаз дважды сообщал сбитых над регионом беспилотниках - сначала о двух, а позднее об одном, пострадавших и разрушений не было. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал он.
https://ria.ru/20241216/trevoga-1989362985.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник

Богомаз: над Брянской областью сбили еще один беспилотник

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Ранее Богомаз дважды сообщал сбитых над регионом беспилотниках - сначала о двух, а позднее об одном, пострадавших и разрушений не было.
"Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал он.
Киев - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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Брянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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