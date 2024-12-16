https://ria.ru/20241216/bespilotnik-1989376482.html
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 16.12.2024
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник
Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T09:37
2024-12-16T09:37
2024-12-16T09:38
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Ранее Богомаз дважды сообщал сбитых над регионом беспилотниках - сначала о двух, а позднее об одном, пострадавших и разрушений не было. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал он.
https://ria.ru/20241216/trevoga-1989362985.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник
Богомаз: над Брянской областью сбили еще один беспилотник