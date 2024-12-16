https://ria.ru/20241216/bespilotnik-1989376482.html

Над Брянской областью сбили еще один беспилотник

Над Брянской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 16.12.2024

Над Брянской областью сбили еще один беспилотник

Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T09:37

2024-12-16T09:37

2024-12-16T09:38

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Ранее Богомаз дважды сообщал сбитых над регионом беспилотниках - сначала о двух, а позднее об одном, пострадавших и разрушений не было. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал он.

https://ria.ru/20241216/trevoga-1989362985.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность