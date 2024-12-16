https://ria.ru/20241216/bespilotnik-1989356728.html

Боец ВС России с помощью стрелкового оружия сбил более 20 БПЛА ВСУ

Боец ВС России с помощью стрелкового оружия сбил более 20 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 16.12.2024

Боец ВС России с помощью стрелкового оружия сбил более 20 БПЛА ВСУ

Военнослужащий зенитного дивизиона 35-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки "Центр" Дмитрий Сухушин рассказал РИА Новости, что в ходе СВО... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T05:27

2024-12-16T05:27

2024-12-16T05:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Военнослужащий зенитного дивизиона 35-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки "Центр" Дмитрий Сухушин рассказал РИА Новости, что в ходе СВО лично поразил более 20 воздушных целей, используя при этом лишь автомат Калашникова. "На моем личном счету сбитых более 20 вражеских FPV-дронов прицельным одиночным огнем. Со временем, уже как год приловчились к данному занятию", - сказал российский боец. По его словам, основной задачей является обеспечение безопасного передвижения военной техники и личного состава ВС РФ по заданному маршруту, от места дислокации до боевых позиций и обратно. Работа по БПЛА противника ведется с замаскированных постов воздушного наблюдения, которые расположены по маршрутам, где проходит личный состав и техника. При срабатывании средств обнаружения воздушных целей группа выдвигается в заданный район для обзора местности. "Полет вражеского FPV-дрона очень непредсказуем. Есть возможность, когда ты его увидел, прицельным огнем, одиночными выстрелами из автомата Калашникова... уничтожить его", - сказал собеседник агентства, добавив, что иногда беспилотники можно обнаружить по звуку. Военнослужащий также отметил, что когда он прибыл в зону СВО, количество используемых БПЛА было незначительным, однако в настоящее время их стало в разы больше. "Крайняя моя сбитая "птичка" была над дорогой. Прицельным огнем мы ее подбили, она упала за нашими позициями... "Птичка" не долетела, наша техника жива", - рассказал он.

https://ria.ru/20241216/tankisty-1989356048.html

https://ria.ru/20241216/naemniki-1989355336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф