Рейтинг@Mail.ru
Боец ВС России с помощью стрелкового оружия сбил более 20 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:27 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/bespilotnik-1989356728.html
Боец ВС России с помощью стрелкового оружия сбил более 20 БПЛА ВСУ
Боец ВС России с помощью стрелкового оружия сбил более 20 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 16.12.2024
Боец ВС России с помощью стрелкового оружия сбил более 20 БПЛА ВСУ
Военнослужащий зенитного дивизиона 35-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки "Центр" Дмитрий Сухушин рассказал РИА Новости, что в ходе СВО... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T05:27
2024-12-16T05:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_956b09465def56aa6760de4bf16a4955.jpg
ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Военнослужащий зенитного дивизиона 35-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки "Центр" Дмитрий Сухушин рассказал РИА Новости, что в ходе СВО лично поразил более 20 воздушных целей, используя при этом лишь автомат Калашникова. "На моем личном счету сбитых более 20 вражеских FPV-дронов прицельным одиночным огнем. Со временем, уже как год приловчились к данному занятию", - сказал российский боец. По его словам, основной задачей является обеспечение безопасного передвижения военной техники и личного состава ВС РФ по заданному маршруту, от места дислокации до боевых позиций и обратно. Работа по БПЛА противника ведется с замаскированных постов воздушного наблюдения, которые расположены по маршрутам, где проходит личный состав и техника. При срабатывании средств обнаружения воздушных целей группа выдвигается в заданный район для обзора местности. "Полет вражеского FPV-дрона очень непредсказуем. Есть возможность, когда ты его увидел, прицельным огнем, одиночными выстрелами из автомата Калашникова... уничтожить его", - сказал собеседник агентства, добавив, что иногда беспилотники можно обнаружить по звуку. Военнослужащий также отметил, что когда он прибыл в зону СВО, количество используемых БПЛА было незначительным, однако в настоящее время их стало в разы больше. "Крайняя моя сбитая "птичка" была над дорогой. Прицельным огнем мы ее подбили, она упала за нашими позициями... "Птичка" не долетела, наша техника жива", - рассказал он.
https://ria.ru/20241216/tankisty-1989356048.html
https://ria.ru/20241216/naemniki-1989355336.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b96b26935a9cac250070763bd40ec2b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Боец ВС России с помощью стрелкового оружия сбил более 20 БПЛА ВСУ

Российский зенитчик с помощью стрелкового оружия сбил более 20 дронов ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Военнослужащий зенитного дивизиона 35-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки "Центр" Дмитрий Сухушин рассказал РИА Новости, что в ходе СВО лично поразил более 20 воздушных целей, используя при этом лишь автомат Калашникова.
"На моем личном счету сбитых более 20 вражеских FPV-дронов прицельным одиночным огнем. Со временем, уже как год приловчились к данному занятию", - сказал российский боец.
Экипажи танков Т-90М Прорыв уничтожили опорные пункты ВСУ и склады с боеприпасами - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Бойцы ВС России уничтожили танк, пулеметные точки и живую силу ВСУ
Вчера, 05:09
По его словам, основной задачей является обеспечение безопасного передвижения военной техники и личного состава ВС РФ по заданному маршруту, от места дислокации до боевых позиций и обратно. Работа по БПЛА противника ведется с замаскированных постов воздушного наблюдения, которые расположены по маршрутам, где проходит личный состав и техника. При срабатывании средств обнаружения воздушных целей группа выдвигается в заданный район для обзора местности.
"Полет вражеского FPV-дрона очень непредсказуем. Есть возможность, когда ты его увидел, прицельным огнем, одиночными выстрелами из автомата Калашникова... уничтожить его", - сказал собеседник агентства, добавив, что иногда беспилотники можно обнаружить по звуку.
Военнослужащий также отметил, что когда он прибыл в зону СВО, количество используемых БПЛА было незначительным, однако в настоящее время их стало в разы больше.
"Крайняя моя сбитая "птичка" была над дорогой. Прицельным огнем мы ее подбили, она упала за нашими позициями... "Птичка" не долетела, наша техника жива", - рассказал он.
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Российский боец рассказал о наемниках на Кураховском направлении
Вчера, 04:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала