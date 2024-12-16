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Бойцы ВС России уничтожили украинский аэродром дронов "Баба-Яга"
Бойцы ВС России уничтожили украинский аэродром дронов "Баба-Яга" - РИА Новости, 16.12.2024
Бойцы ВС России уничтожили украинский аэродром дронов "Баба-Яга"
Расчет БПЛА морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" обнаружил и уничтожил украинский полевой аэродром тяжелых дронов типа "Баба-Яга" на правом... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T05:19
2024-12-16T05:19
2024-12-16T09:17
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херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 16 дек - РИА Новости. Расчет БПЛА морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" обнаружил и уничтожил украинский полевой аэродром тяжелых дронов типа "Баба-Яга" на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "В ходе разведывательного полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА проследил за вражеским тяжелым беспилотником типа "Баба-Яга" и обнаружил площадку его взлета и посадки. Выполнив доразведку, координаты обнаруженной базы БПЛА ВСУ были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить их огнем артиллерии. Расчет БПЛА Zala корректировал нанесение огневого поражения и зафиксировал точное поражение беспилотников противника. Таким образом, в результате грамотных действий военнослужащих группировки войск "Днепр" был выявлен и уничтожен полевой аэродром БПЛА, на котором производились взлет и посадка дронов типа "Баба-Яга", - сообщили в военном ведомстве. Расчеты беспилотных летательных аппаратов морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" днем и ночью выполняют задачи по воздушной разведке, обнаружению целей, а также корректировке ударов авиации и огня артиллерии, производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.
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Уничтожение полевого аэродрома тяжелых БПЛА ВСУ на Каховском направлении
Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» обнаружил и уничтожил полевой аэродром тяжелых БПЛА типа «Баба Яга» на правом берегу Днепра на Каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
2024-12-16T05:19
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россия, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Бойцы ВС России уничтожили украинский аэродром дронов "Баба-Яга"
Минобороны сообщило о поражении аэродрома, с которого взлетали тяжелые дроны ВСУ