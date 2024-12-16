https://ria.ru/20241216/bereg-1989501401.html
Губернатор Кубани поручил не допускать попадания мазута на берег
Губернатор Кубани поручил не допускать попадания мазута на берег - РИА Новости, 16.12.2024
Губернатор Кубани поручил не допускать попадания мазута на берег
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к министру природных ресурсов РФ Александру Козлову с просьбой максимально провести работы в море,... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T16:54
2024-12-16T16:54
2024-12-16T17:23
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
россия
краснодарский край
темрюкский район
вениамин кондратьев
александр козлов (глава минприроды)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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КРАСНОДАР, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к министру природных ресурсов РФ Александру Козлову с просьбой максимально провести работы в море, чтобы избежать попадания мазута на берег."Выехал в Темрюкский район. На месте с министром природных ресурсов Александром Козловым обсудили ликвидацию разлива нефтепродуктов с двух танкеров, потерпевших крушение в акватории Азовского моря.... Обратился к федеральным коллегам с просьбой максимально провести работы в море, чтобы избежать попадания мазута на берег", - написал Кондратьев в Telegram-канале.В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
https://ria.ru/20241216/tanker-1989415601.html
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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, россия, краснодарский край, темрюкский район, вениамин кондратьев, александр козлов (глава минприроды), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, Вениамин Кондратьев, Александр Козлов (глава Минприроды), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Губернатор Кубани поручил не допускать попадания мазута на берег
Глава Кубани поручил не допускать попадания мазута на берег после ЧП с танкерами