https://ria.ru/20241216/belousov-1989488610.html
Белоусов назвал процент контролируемых ВСУ территорий в ЛНР и ДНР
Белоусов назвал процент контролируемых ВСУ территорий в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов назвал процент контролируемых ВСУ территорий в ЛНР и ДНР
Украина контролирует менее одного процента территории ЛНР и 25-30 процентов ДНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил министр обороны России Андрей... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:55
2024-12-16T15:55
2024-12-16T16:56
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Украина контролирует менее одного процента территории ЛНР и 25-30 процентов ДНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии Минобороны. "В этом году российскими войсками освобождено почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой противником", — сказал он.Глава ведомства подчеркнул, что российская армия продвигается в среднем на 30 квадратных километров в сутки. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что в 2024 году Россия освободила 189 населенных пунктов. Он также объявил о переломе на линии боевого столкновения на специальной военной операции. Президент отметил боевую активность российских войск, а также констатировал полный перехват стратегической инициативы.В понедельник глава республики Денис Пушилин рассказал, что ВС России продвинулись в Курахово. Он подчеркнул, что это самое горячее направление. Кроме того, глава ДНР сообщил, что бойцы наступают также и в сторону Красноармейска и Димитрова. Что касается Часова Яра, по словам Пушилина там продолжаются бои, ВСУ пока удерживают высотную застройку за огнеупорным комбинатом.
https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина, Владимир Путин
Белоусов назвал процент контролируемых ВСУ территорий в ЛНР и ДНР
Белоусов: противник контролирует 25-30% ДНР, Запорожской и Херсонской областей
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Украина контролирует менее одного процента территории ЛНР и 25-30 процентов ДНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии Минобороны.
«
"В этом году российскими войсками освобождено почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой противником", — сказал он.
Глава ведомства подчеркнул, что российская армия продвигается в среднем на 30 квадратных километров в сутки.
В свою очередь, Владимир Путин
заявил, что в 2024 году Россия
освободила 189 населенных пунктов. Он также объявил о переломе на линии боевого столкновения на специальной военной операции.
Президент отметил боевую активность российских войск, а также констатировал полный перехват стратегической инициативы.
В понедельник глава республики Денис Пушилин рассказал, что ВС России продвинулись в Курахово. Он подчеркнул, что это самое горячее направление.
Кроме того, глава ДНР сообщил, что бойцы наступают также и в сторону Красноармейска и Димитрова. Что касается Часова Яра, по словам Пушилина там продолжаются бои, ВСУ пока удерживают высотную застройку за огнеупорным комбинатом.