https://ria.ru/20241216/belousov-1989488610.html

Белоусов назвал процент контролируемых ВСУ территорий в ЛНР и ДНР

Белоусов назвал процент контролируемых ВСУ территорий в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов назвал процент контролируемых ВСУ территорий в ЛНР и ДНР

Украина контролирует менее одного процента территории ЛНР и 25-30 процентов ДНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил министр обороны России Андрей... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:55

2024-12-16T15:55

2024-12-16T16:56

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Украина контролирует менее одного процента территории ЛНР и 25-30 процентов ДНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии Минобороны. "В этом году российскими войсками освобождено почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой противником", — сказал он.Глава ведомства подчеркнул, что российская армия продвигается в среднем на 30 квадратных километров в сутки. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что в 2024 году Россия освободила 189 населенных пунктов. Он также объявил о переломе на линии боевого столкновения на специальной военной операции. Президент отметил боевую активность российских войск, а также констатировал полный перехват стратегической инициативы.В понедельник глава республики Денис Пушилин рассказал, что ВС России продвинулись в Курахово. Он подчеркнул, что это самое горячее направление. Кроме того, глава ДНР сообщил, что бойцы наступают также и в сторону Красноармейска и Димитрова. Что касается Часова Яра, по словам Пушилина там продолжаются бои, ВСУ пока удерживают высотную застройку за огнеупорным комбинатом.

https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, владимир путин