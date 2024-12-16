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Белоусов назвал регионы, где присутствуют ВС России - РИА Новости, 16.12.2024
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15:30 16.12.2024 (обновлено: 15:39 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/belousov-1989481447.html
Белоусов назвал регионы, где присутствуют ВС России
Белоусов назвал регионы, где присутствуют ВС России - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов назвал регионы, где присутствуют ВС России
Вооруженные силы РФ обеспечивают военное присутствие в странах Центральной Азии, Африки, на Кавказе и в Приднестровье, заявил министр обороны России Андрей... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:30
2024-12-16T15:39
россия
центральная азия
африка
андрей белоусов
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ обеспечивают военное присутствие в странах Центральной Азии, Африки, на Кавказе и в Приднестровье, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. "В таких условиях деятельность министерства обороны строится с учетом следующих ключевых факторов. Во-первых, – это ведение активных боевых действий в ходе специальной военной операции. А также – выполнение отдельных задач и обеспечение военного присутствия в странах Центральной Азии и Африки, на Кавказе и в Приднестровье", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241216/nato-1989449375.html
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россия, центральная азия, африка, андрей белоусов, безопасность
Россия, Центральная Азия, Африка, Андрей Белоусов, Безопасность
Белоусов назвал регионы, где присутствуют ВС России

Белоусов: ВС РФ присутствуют в Центральной Азии, Африке и на Кавказе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ обеспечивают военное присутствие в странах Центральной Азии, Африки, на Кавказе и в Приднестровье, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
"В таких условиях деятельность министерства обороны строится с учетом следующих ключевых факторов. Во-первых, – это ведение активных боевых действий в ходе специальной военной операции. А также – выполнение отдельных задач и обеспечение военного присутствия в странах Центральной Азии и Африки, на Кавказе и в Приднестровье", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Белоусов рассказал о системе боевой готовности НАТО
Вчера, 14:27
 
РоссияЦентральная АзияАфрикаАндрей БелоусовБезопасность
 
 
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