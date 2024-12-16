https://ria.ru/20241216/belousov-1989481447.html

Белоусов назвал регионы, где присутствуют ВС России

Белоусов назвал регионы, где присутствуют ВС России - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов назвал регионы, где присутствуют ВС России

Вооруженные силы РФ обеспечивают военное присутствие в странах Центральной Азии, Африки, на Кавказе и в Приднестровье, заявил министр обороны России Андрей... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:30

2024-12-16T15:30

2024-12-16T15:39

россия

центральная азия

африка

андрей белоусов

безопасность

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ обеспечивают военное присутствие в странах Центральной Азии, Африки, на Кавказе и в Приднестровье, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. "В таких условиях деятельность министерства обороны строится с учетом следующих ключевых факторов. Во-первых, – это ведение активных боевых действий в ходе специальной военной операции. А также – выполнение отдельных задач и обеспечение военного присутствия в странах Центральной Азии и Африки, на Кавказе и в Приднестровье", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241216/nato-1989449375.html

россия

центральная азия

африка

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россия, центральная азия, африка, андрей белоусов, безопасность