https://ria.ru/20241216/belousov-1989481235.html
Белоусов призвал создать центры по противодействию угрозам в космосе
Белоусов призвал создать центры по противодействию угрозам в космосе - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов призвал создать центры по противодействию угрозам в космосе
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости создания научно-технических центров по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:30
2024-12-16T15:30
2024-12-16T16:27
космос - риа наука
россия
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости создания научно-технических центров по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе. "С учетом возросшей роли космических систем в обеспечении боевых действий требуется создать научно-технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе", - заявил он на расширенной коллегии Минобороны России.
https://ria.ru/20241216/bespilotniki-1989435706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Космос - РИА Наука, Россия, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Белоусов призвал создать центры по противодействию угрозам в космосе
Белоусов: нужны центры по развитию навигации и противодействию угрозам в космосе