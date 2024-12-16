https://ria.ru/20241216/belousov-1989481235.html

Белоусов призвал создать центры по противодействию угрозам в космосе

Белоусов призвал создать центры по противодействию угрозам в космосе - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов призвал создать центры по противодействию угрозам в космосе

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости создания научно-технических центров по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:30

2024-12-16T15:30

2024-12-16T16:27

космос - риа наука

россия

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости создания научно-технических центров по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе. "С учетом возросшей роли космических систем в обеспечении боевых действий требуется создать научно-технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе", - заявил он на расширенной коллегии Минобороны России.

https://ria.ru/20241216/bespilotniki-1989435706.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность