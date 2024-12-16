https://ria.ru/20241216/belousov-1989463085.html
Белоусов поставил задачу создать в Минобороны единую информсистему
Белоусов поставил задачу создать в Минобороны единую информсистему - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов поставил задачу создать в Минобороны единую информсистему
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поставил цель создать в Минобороны РФ до конца 2027 года единую интегрированную информационную систему, обеспечивающую... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:52
2024-12-16T14:52
2024-12-16T14:52
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поставил цель создать в Минобороны РФ до конца 2027 года единую интегрированную информационную систему, обеспечивающую принятие решений в электронном виде. "На текущий момент в ведомстве функционируют порядка ста информационных систем, которые слабо интегрированы между собой. Часть из них устарели и неактуальны. Цель – создать интегрированную информационную систему, отвечающую самым современным техническим требованиям, обеспечивающую принятие решений в бездокументационном виде", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность
Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность
Белоусов поставил задачу создать в Минобороны единую информсистему
Белоусов поручил к 2028 году создать в Минобороны единую информационную систему