https://ria.ru/20241216/belousov-1989463085.html

Белоусов поставил задачу создать в Минобороны единую информсистему

Белоусов поставил задачу создать в Минобороны единую информсистему - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов поставил задачу создать в Минобороны единую информсистему

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поставил цель создать в Минобороны РФ до конца 2027 года единую интегрированную информационную систему, обеспечивающую... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:52

2024-12-16T14:52

2024-12-16T14:52

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

безопасность

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поставил цель создать в Минобороны РФ до конца 2027 года единую интегрированную информационную систему, обеспечивающую принятие решений в электронном виде. "На текущий момент в ведомстве функционируют порядка ста информационных систем, которые слабо интегрированы между собой. Часть из них устарели и неактуальны. Цель – создать интегрированную информационную систему, отвечающую самым современным техническим требованиям, обеспечивающую принятие решений в бездокументационном виде", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность