https://ria.ru/20241216/belousov-1989449110.html

Белоусов призвал обеспечить производство военной продукции за рубежом

Белоусов призвал обеспечить производство военной продукции за рубежом - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов призвал обеспечить производство военной продукции за рубежом

Экспортные поставки российской военной продукции не всегда возможны с учётом спецоперации, необходимо переходить к лицензионному производству за рубежом с... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:26

2024-12-16T14:26

2024-12-16T14:43

безопасность

андрей белоусов

россия

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Экспортные поставки российской военной продукции не всегда возможны с учётом спецоперации, необходимо переходить к лицензионному производству за рубежом с гарантированными закупками Вооружёнными силами России и её партнёров, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Задача состоит не только в увеличении экспортных поставок продукции военного назначения – что не всегда возможно с учетом СВО", - сказал он на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ.По словам Белоусова, необходим переход к устойчивым кооперационным связям между оборонными предприятиями, в том числе в рамках лицензионных производств."С гарантиями закупок выпускаемой военной продукции Вооруженными силами России и ее партнеров. Именно такие отношения складываются в рамках союзного государства с Республикой Беларусь", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20241216/oborona-1989454022.html

https://ria.ru/20241216/belousov-1989456062.html

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безопасность, андрей белоусов, россия