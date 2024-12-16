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Белоусов призвал обеспечить производство военной продукции за рубежом - РИА Новости, 16.12.2024
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14:26 16.12.2024 (обновлено: 14:43 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/belousov-1989449110.html
Белоусов призвал обеспечить производство военной продукции за рубежом
Белоусов призвал обеспечить производство военной продукции за рубежом - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов призвал обеспечить производство военной продукции за рубежом
Экспортные поставки российской военной продукции не всегда возможны с учётом спецоперации, необходимо переходить к лицензионному производству за рубежом с... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:26
2024-12-16T14:43
безопасность
андрей белоусов
россия
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Экспортные поставки российской военной продукции не всегда возможны с учётом спецоперации, необходимо переходить к лицензионному производству за рубежом с гарантированными закупками Вооружёнными силами России и её партнёров, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Задача состоит не только в увеличении экспортных поставок продукции военного назначения – что не всегда возможно с учетом СВО", - сказал он на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ.По словам Белоусова, необходим переход к устойчивым кооперационным связям между оборонными предприятиями, в том числе в рамках лицензионных производств."С гарантиями закупок выпускаемой военной продукции Вооруженными силами России и ее партнеров. Именно такие отношения складываются в рамках союзного государства с Республикой Беларусь", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20241216/oborona-1989454022.html
https://ria.ru/20241216/belousov-1989456062.html
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безопасность, андрей белоусов, россия
Безопасность, Андрей Белоусов, Россия
Белоусов призвал обеспечить производство военной продукции за рубежом

Белоусов призвал производить лицензионную военную продукцию за рубежом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Экспортные поставки российской военной продукции не всегда возможны с учётом спецоперации, необходимо переходить к лицензионному производству за рубежом с гарантированными закупками Вооружёнными силами России и её партнёров, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Задача состоит не только в увеличении экспортных поставок продукции военного назначения – что не всегда возможно с учетом СВО", - сказал он на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ.
Путин о рациональном использовании средств, выделяемых на укрепление обороноспособности страны - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Россия тратит большие средства на оборону, заявил Путин
Вчера, 14:40
По словам Белоусова, необходим переход к устойчивым кооперационным связям между оборонными предприятиями, в том числе в рамках лицензионных производств.
"С гарантиями закупок выпускаемой военной продукции Вооруженными силами России и ее партнеров. Именно такие отношения складываются в рамках союзного государства с Республикой Беларусь", - подчеркнул он.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В Минобороны создадут департамент повышения эффективности
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БезопасностьАндрей БелоусовРоссия
 
 
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