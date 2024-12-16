https://ria.ru/20241216/belousov-1989447970.html
Белоусов заявил о провале попыток Запада изолировать Россию
Белоусов заявил о провале попыток Запада изолировать Россию - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов заявил о провале попыток Запада изолировать Россию
Попытки коллективного Запада изолировать РФ в плане военного сотрудничества провалились, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:23
2024-12-16T14:23
2024-12-16T14:30
россия
андрей белоусов
коллективный запад
в мире
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Попытки коллективного Запада изолировать РФ в плане военного сотрудничества провалились, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Следует констатировать, что попытки коллективного Запада изолировать Россию в плане военного сотрудничества провалились", - отметил Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.
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россия, андрей белоусов, коллективный запад, в мире
Россия, Андрей Белоусов, коллективный Запад, В мире
Белоусов заявил о провале попыток Запада изолировать Россию
Белоусов: попытки Запада изолировать Россию в военном сотрудничестве провалились