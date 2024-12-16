https://ria.ru/20241216/belousov-1989442347.html

В России появятся войска беспилотных систем

В России появятся войска беспилотных систем - РИА Новости, 16.12.2024

В России появятся войска беспилотных систем

Министр обороны Андрей Белоусов предложил в соответствии с поручением президента Владимира Путина сформировать войска беспилотных систем. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:08

2024-12-16T14:08

2024-12-16T21:34

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

технологии

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов предложил в соответствии с поручением президента Владимира Путина сформировать войска беспилотных систем. "В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск — войска беспилотных систем", — сказал он.По словам главы ведомства, их создание может быть завершено в третьем квартале 2025 года. Белоусов также призвал сосредоточить усилия на улучшении тактико-технических характеристик беспилотных летательных аппаратов в части увеличения дальности их применения, автономности и помехозащищенности.При этом министр подчеркнул, что по сравнению с 2022 годом поступление беспилотных летательных аппаратов увеличилось в 23 раза. В свою очередь, российский лидер на коллегии Минобороны поручил наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов. Он отметил, что ежедневно в российские войска поступают несколько тысяч дронов.

https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html

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Белоусов предложил сформировать войска беспилотных систем Белоусов предложил в соответствии с поручением Путина сформировать войска беспилотных систем 2024-12-16T14:08 true PT0M27S

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россия, безопасность, технологии, владимир путин, андрей белоусов