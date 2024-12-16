https://ria.ru/20241216/bastrykin-1989353383.html
Бастрыкин потребовал доклад по делу о массовом заражении чесоткой в Бурятии
Бастрыкин потребовал доклад по делу о массовом заражении чесоткой в Бурятии - РИА Новости, 16.12.2024
Бастрыкин потребовал доклад по делу о массовом заражении чесоткой в Бурятии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования дела о массовом заболевании чесоткой... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T02:36
2024-12-16T02:36
2024-12-16T12:45
происшествия
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республика бурятия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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УЛАН-УДЭ, 16 дек — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования дела о массовом заболевании чесоткой постояльцев интерната в Бурятии, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Республике Бурятия Евгения Вячеславовича Лагацкого доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела", — говорится в сообщении.Ранее в Роспотребнадзоре Бурятии сообщили РИА Новости, что 48 постояльцев дома-интерната в селе Читкан в Бурятии заразились чесоткой. Вспышка произошла из-за несоблюдения обязательных требований при допуске граждан в учреждение и несвоевременной изоляции лиц с признаками инфекции.По данному факту возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20241215/chp-1989284794.html
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происшествия, россия, республика бурятия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Республика Бурятия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Бастрыкин потребовал доклад по делу о массовом заражении чесоткой в Бурятии
Бастрыкин запросил доклад по делу о заражении чесоткой в интернате в Бурятии