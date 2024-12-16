Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин потребовал доклад по делу о массовом заражении чесоткой в Бурятии - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:36 16.12.2024 (обновлено: 12:45 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/bastrykin-1989353383.html
Бастрыкин потребовал доклад по делу о массовом заражении чесоткой в Бурятии
Бастрыкин потребовал доклад по делу о массовом заражении чесоткой в Бурятии - РИА Новости, 16.12.2024
Бастрыкин потребовал доклад по делу о массовом заражении чесоткой в Бурятии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования дела о массовом заболевании чесоткой... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T02:36
2024-12-16T12:45
происшествия
россия
республика бурятия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113827_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_eef523b41b0e33e1a317ba2c0704de67.jpg
УЛАН-УДЭ, 16 дек — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования дела о массовом заболевании чесоткой постояльцев интерната в Бурятии, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК. &quot;Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Республике Бурятия Евгения Вячеславовича Лагацкого доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела&quot;, — говорится в сообщении.Ранее в Роспотребнадзоре Бурятии сообщили РИА Новости, что 48 постояльцев дома-интерната в селе Читкан в Бурятии заразились чесоткой. Вспышка произошла из-за несоблюдения обязательных требований при допуске граждан в учреждение и несвоевременной изоляции лиц с признаками инфекции.По данному факту возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20241215/chp-1989284794.html
россия
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113827_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d9dba9b17f35b0c4b81f99a88eaebae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика бурятия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Республика Бурятия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Бастрыкин потребовал доклад по делу о массовом заражении чесоткой в Бурятии

Бастрыкин запросил доклад по делу о заражении чесоткой в интернате в Бурятии

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УЛАН-УДЭ, 16 дек — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования дела о массовом заболевании чесоткой постояльцев интерната в Бурятии, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК.
«

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Республике Бурятия Евгения Вячеславовича Лагацкого доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела", — говорится в сообщении.

Ранее в Роспотребнадзоре Бурятии сообщили РИА Новости, что 48 постояльцев дома-интерната в селе Читкан в Бурятии заразились чесоткой. Вспышка произошла из-за несоблюдения обязательных требований при допуске граждан в учреждение и несвоевременной изоляции лиц с признаками инфекции.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Глава СК поручил возбудить дело после прорыва трубы с кипятком в Магадане
15 декабря, 09:19
 
ПроисшествияРоссияРеспублика БурятияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала