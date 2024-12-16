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В Башкирии возбудили дело после видео с извинениями за фото с флагом - РИА Новости, 16.12.2024
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12:40 16.12.2024 (обновлено: 16:22 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/bashkirija-1989413905.html
В Башкирии возбудили дело после видео с извинениями за фото с флагом
В Башкирии возбудили дело после видео с извинениями за фото с флагом - РИА Новости, 16.12.2024
В Башкирии возбудили дело после видео с извинениями за фото с флагом
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил башкирскому следственному управлению возбудить уголовное дело после того, как сторонники экстремистской... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:40
2024-12-16T16:22
происшествия
россия
республика башкортостан
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 16 дек — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил башкирскому следственному управлению возбудить уголовное дело после того, как сторонники экстремистской организации заставили двух молодых людей публично извиниться за размещенное в соцсетях фото с флагом Российской империи, сообщило ведомство в Telegram-канале.&quot;В социальных медиа сообщалось, что в Республике Башкортостан сторонники экстремистской организации под угрозой применения насилия заставили местных жителей извиняться за размещенное в социальной сети фото с флагом Российской империи. &lt;...&gt; Председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Республике Башкортостан И. Г. Масаллимову возбудить уголовное дело и представить доклад о первоначальных результатах&quot;, — указано в материале.Расследование поставят на контроль в центральном аппарате ведомства.Следственное управление СК по Башкирии организовало процессуальную проверку из-за инцидента.Перед этим в социальных сетях распространилось видео, в котором два молодых человека публично извиняются за то, что сфотографировались с флагом Российской империи.
https://ria.ru/20241212/bastrykin-1988754201.html
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происшествия, россия, республика башкортостан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Башкортостан, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Башкирии возбудили дело после видео с извинениями за фото с флагом

СК в Башкирии возбудил дело после видео с извинениями за фото с флагом

© Фото : соцсетиМолодые люди с флагом Российской империи
Молодые люди с флагом Российской империи - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : соцсети
Молодые люди с флагом Российской империи. Архивное фото
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УФА, 16 дек — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил башкирскому следственному управлению возбудить уголовное дело после того, как сторонники экстремистской организации заставили двух молодых людей публично извиниться за размещенное в соцсетях фото с флагом Российской империи, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«

"В социальных медиа сообщалось, что в Республике Башкортостан сторонники экстремистской организации под угрозой применения насилия заставили местных жителей извиняться за размещенное в социальной сети фото с флагом Российской империи. <...> Председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Республике Башкортостан И. Г. Масаллимову возбудить уголовное дело и представить доклад о первоначальных результатах", — указано в материале.

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Перед этим в социальных сетях распространилось видео, в котором два молодых человека публично извиняются за то, что сфотографировались с флагом Российской империи.
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ПроисшествияРоссияРеспублика БашкортостанАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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