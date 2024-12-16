https://ria.ru/20241216/bashkirija-1989413905.html

В Башкирии возбудили дело после видео с извинениями за фото с флагом

В Башкирии возбудили дело после видео с извинениями за фото с флагом - РИА Новости, 16.12.2024

В Башкирии возбудили дело после видео с извинениями за фото с флагом

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил башкирскому следственному управлению возбудить уголовное дело после того, как сторонники экстремистской... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:40

2024-12-16T12:40

2024-12-16T16:22

происшествия

россия

республика башкортостан

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 16 дек — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил башкирскому следственному управлению возбудить уголовное дело после того, как сторонники экстремистской организации заставили двух молодых людей публично извиниться за размещенное в соцсетях фото с флагом Российской империи, сообщило ведомство в Telegram-канале."В социальных медиа сообщалось, что в Республике Башкортостан сторонники экстремистской организации под угрозой применения насилия заставили местных жителей извиняться за размещенное в социальной сети фото с флагом Российской империи. <...> Председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Республике Башкортостан И. Г. Масаллимову возбудить уголовное дело и представить доклад о первоначальных результатах", — указано в материале.Расследование поставят на контроль в центральном аппарате ведомства.Следственное управление СК по Башкирии организовало процессуальную проверку из-за инцидента.Перед этим в социальных сетях распространилось видео, в котором два молодых человека публично извиняются за то, что сфотографировались с флагом Российской империи.

https://ria.ru/20241212/bastrykin-1988754201.html

https://ria.ru/20241123/delo-1985345714.html

россия

республика башкортостан

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происшествия, россия, республика башкортостан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)