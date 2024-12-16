Рейтинг@Mail.ru
Женщина, сбившая ребенка в Москве, отказалась от медосвидетельствования - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 16.12.2024 (обновлено: 17:36 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/avariya-1989396793.html
Женщина, сбившая ребенка в Москве, отказалась от медосвидетельствования
Женщина, сбившая ребенка в Москве, отказалась от медосвидетельствования - РИА Новости, 16.12.2024
Женщина, сбившая ребенка в Москве, отказалась от медосвидетельствования
Водитель Porsche, задавившая ребенка на тротуаре в Новой Москве, после ДТП отказалась от прохождения медосвидетельствования, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:15
2024-12-16T17:36
происшествия
авто
москва
тинао
следственный комитет россии (ск рф)
porsche panamera
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989431845_0:278:960:818_1920x0_80_0_0_91eb9c765cd690391e6b3c9a95e3e9be.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Водитель Porsche, задавившая ребенка на тротуаре в Новой Москве, после ДТП отказалась от прохождения медосвидетельствования, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. &quot;Установлено, что после ДТП женщина отказывалась проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В отношении нее был оформлен протокол по части первой статьи 12.26 КоАП&quot;, — сказал собеседник агентства.В субботу водитель автомобиля Porsche, не справившись с управлением, выехала на тротуар и сбила няню с мальчиком в ТиНАО Москвы, ребенок умер в больнице. По данным столичного СК, женщина за рулем была пьяна.Как сообщили сегодня РИА Новости в правоохранительных органах, у водителя Porsche также не было полиса ОСАГО.
https://ria.ru/20241015/podmoskove-1978235183.html
москва
тинао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989431845_0:188:960:908_1920x0_80_0_0_5f8f473807d2aa5f091773547659403b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, москва, тинао, следственный комитет россии (ск рф), porsche panamera
Происшествия, Авто, Москва, ТиНАО, Следственный комитет России (СК РФ), Porsche Panamera
Женщина, сбившая ребенка в Москве, отказалась от медосвидетельствования

Водитель Porsche, задавившая ребенка, отказалась от медосвидетельствования

© Фото : прокуратура МосквыНа месте ДТП в Новой Москве
На месте ДТП в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : прокуратура Москвы
На месте ДТП в Новой Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Водитель Porsche, задавившая ребенка на тротуаре в Новой Москве, после ДТП отказалась от прохождения медосвидетельствования, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«

"Установлено, что после ДТП женщина отказывалась проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В отношении нее был оформлен протокол по части первой статьи 12.26 КоАП", — сказал собеседник агентства.

В субботу водитель автомобиля Porsche, не справившись с управлением, выехала на тротуар и сбила няню с мальчиком в ТиНАО Москвы, ребенок умер в больнице. По данным столичного СК, женщина за рулем была пьяна.
Как сообщили сегодня РИА Новости в правоохранительных органах, у водителя Porsche также не было полиса ОСАГО.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
В Подмосковье машина сбила женщину с четырехлетним сыном
15 октября, 22:41
 
ПроисшествияАвтоМоскваТиНАОСледственный комитет России (СК РФ)Porsche Panamera
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала