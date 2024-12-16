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Женщина, сбившая ребенка в Москве, отказалась от медосвидетельствования
Женщина, сбившая ребенка в Москве, отказалась от медосвидетельствования - РИА Новости, 16.12.2024
Женщина, сбившая ребенка в Москве, отказалась от медосвидетельствования
Водитель Porsche, задавившая ребенка на тротуаре в Новой Москве, после ДТП отказалась от прохождения медосвидетельствования, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:15
2024-12-16T11:15
2024-12-16T17:36
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Водитель Porsche, задавившая ребенка на тротуаре в Новой Москве, после ДТП отказалась от прохождения медосвидетельствования, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Установлено, что после ДТП женщина отказывалась проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В отношении нее был оформлен протокол по части первой статьи 12.26 КоАП", — сказал собеседник агентства.В субботу водитель автомобиля Porsche, не справившись с управлением, выехала на тротуар и сбила няню с мальчиком в ТиНАО Москвы, ребенок умер в больнице. По данным столичного СК, женщина за рулем была пьяна.Как сообщили сегодня РИА Новости в правоохранительных органах, у водителя Porsche также не было полиса ОСАГО.
https://ria.ru/20241015/podmoskove-1978235183.html
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происшествия, авто, москва, тинао, следственный комитет россии (ск рф), porsche panamera
Происшествия, Авто, Москва, ТиНАО, Следственный комитет России (СК РФ), Porsche Panamera
Женщина, сбившая ребенка в Москве, отказалась от медосвидетельствования
Водитель Porsche, задавившая ребенка, отказалась от медосвидетельствования