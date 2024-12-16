Рейтинг@Mail.ru
АТОР: вопрос о невозвратных тарифах в отелях еще не решен - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:37 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/atory-1989359671.html
АТОР: вопрос о невозвратных тарифах в отелях еще не решен
АТОР: вопрос о невозвратных тарифах в отелях еще не решен - РИА Новости, 16.12.2024
АТОР: вопрос о невозвратных тарифах в отелях еще не решен
Обсуждение вопроса о внедрении невозвратных тарифов в российских отелях еще не закончено, к нему, вероятно, вернутся, когда будут рассматривать новый закон о... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T06:37
2024-12-16T06:37
россия
артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987297123_144:308:3009:1920_1920x0_80_0_0_76b608865c1d01b9ee06390c686db207.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Обсуждение вопроса о внедрении невозвратных тарифов в российских отелях еще не закончено, к нему, вероятно, вернутся, когда будут рассматривать новый закон о туризме, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "История с невозвратными тарифами в отелях еще не закончена и решение окончательно не принято… Думаю, что невозвратные тарифы вернутся в повестку, когда мы будем рассматривать новый закон о туристической деятельности", - сказал Мурадян. Он подчеркнул, что отельеры и туроператоры заинтересованы в возможности применения этих тарифов, так как де-факто они уже применяются. "Только 90% потребителей не оспаривают такие тарифы, хотя имеют право. Деловая практика сложилась, но законом она не прописана", - пояснил вице-президент АТОР. В середине ноябре на федеральном портале проектов нормативных правовых актов были опубликованы документы, согласно которым Минэкономразвития РФ отказалось от разработки предложенного им в феврале законопроекта о невозвратных тарифах в отелях. Предполагалось, что при отмене бронирования клиентам не будут возвращать плату за него. Инициатива стала одним из пунктов дорожной карты по трансформации делового климата в туризме, разработанной по поручению президента РФ. В проекте закона была предусмотрена возможность для гостиниц устанавливать как возвратный, так и невозвратный тариф, а для туристов - выбирать, каким тарифом воспользоваться.
https://ria.ru/20240706/oteli-1957640101.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987297123_355:197:2737:1984_1920x0_80_0_0_5a87607cd4e179dc31c1811712491dc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
АТОР: вопрос о невозвратных тарифах в отелях еще не решен

Вице-президент АТОР Мурадян: вопрос о невозвратных тарифах в отелях еще не решен

© iStock.com / Yana TatevosianДевушка в бассейне отеля
Девушка в бассейне отеля - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© iStock.com / Yana Tatevosian
Девушка в бассейне отеля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Обсуждение вопроса о внедрении невозвратных тарифов в российских отелях еще не закончено, к нему, вероятно, вернутся, когда будут рассматривать новый закон о туризме, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"История с невозвратными тарифами в отелях еще не закончена и решение окончательно не принято… Думаю, что невозвратные тарифы вернутся в повестку, когда мы будем рассматривать новый закон о туристической деятельности", - сказал Мурадян.
Он подчеркнул, что отельеры и туроператоры заинтересованы в возможности применения этих тарифов, так как де-факто они уже применяются. "Только 90% потребителей не оспаривают такие тарифы, хотя имеют право. Деловая практика сложилась, но законом она не прописана", - пояснил вице-президент АТОР.
В середине ноябре на федеральном портале проектов нормативных правовых актов были опубликованы документы, согласно которым Минэкономразвития РФ отказалось от разработки предложенного им в феврале законопроекта о невозвратных тарифах в отелях.
Предполагалось, что при отмене бронирования клиентам не будут возвращать плату за него. Инициатива стала одним из пунктов дорожной карты по трансформации делового климата в туризме, разработанной по поручению президента РФ. В проекте закона была предусмотрена возможность для гостиниц устанавливать как возвратный, так и невозвратный тариф, а для туристов - выбирать, каким тарифом воспользоваться.
Бассейн одного из отелей, Таиланд - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Эксперты назвали города с самыми дешевыми номерами в отелях
6 июля, 04:35
 
РоссияАртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала