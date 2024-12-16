https://ria.ru/20241216/atory-1989359671.html

АТОР: вопрос о невозвратных тарифах в отелях еще не решен

АТОР: вопрос о невозвратных тарифах в отелях еще не решен - РИА Новости, 16.12.2024

АТОР: вопрос о невозвратных тарифах в отелях еще не решен

Обсуждение вопроса о внедрении невозвратных тарифов в российских отелях еще не закончено, к нему, вероятно, вернутся, когда будут рассматривать новый закон о... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T06:37

2024-12-16T06:37

2024-12-16T06:37

россия

артур мурадян

ассоциация туроператоров россии (атор)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Обсуждение вопроса о внедрении невозвратных тарифов в российских отелях еще не закончено, к нему, вероятно, вернутся, когда будут рассматривать новый закон о туризме, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "История с невозвратными тарифами в отелях еще не закончена и решение окончательно не принято… Думаю, что невозвратные тарифы вернутся в повестку, когда мы будем рассматривать новый закон о туристической деятельности", - сказал Мурадян. Он подчеркнул, что отельеры и туроператоры заинтересованы в возможности применения этих тарифов, так как де-факто они уже применяются. "Только 90% потребителей не оспаривают такие тарифы, хотя имеют право. Деловая практика сложилась, но законом она не прописана", - пояснил вице-президент АТОР. В середине ноябре на федеральном портале проектов нормативных правовых актов были опубликованы документы, согласно которым Минэкономразвития РФ отказалось от разработки предложенного им в феврале законопроекта о невозвратных тарифах в отелях. Предполагалось, что при отмене бронирования клиентам не будут возвращать плату за него. Инициатива стала одним из пунктов дорожной карты по трансформации делового климата в туризме, разработанной по поручению президента РФ. В проекте закона была предусмотрена возможность для гостиниц устанавливать как возвратный, так и невозвратный тариф, а для туристов - выбирать, каким тарифом воспользоваться.

https://ria.ru/20240706/oteli-1957640101.html

россия

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россия, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)