АТОР: вопрос о невозвратных тарифах в отелях еще не решен
Вице-президент АТОР Мурадян: вопрос о невозвратных тарифах в отелях еще не решен
© iStock.com / Yana TatevosianДевушка в бассейне отеля
© iStock.com / Yana Tatevosian
Девушка в бассейне отеля. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Обсуждение вопроса о внедрении невозвратных тарифов в российских отелях еще не закончено, к нему, вероятно, вернутся, когда будут рассматривать новый закон о туризме, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"История с невозвратными тарифами в отелях еще не закончена и решение окончательно не принято… Думаю, что невозвратные тарифы вернутся в повестку, когда мы будем рассматривать новый закон о туристической деятельности", - сказал Мурадян.
Он подчеркнул, что отельеры и туроператоры заинтересованы в возможности применения этих тарифов, так как де-факто они уже применяются. "Только 90% потребителей не оспаривают такие тарифы, хотя имеют право. Деловая практика сложилась, но законом она не прописана", - пояснил вице-президент АТОР.
В середине ноябре на федеральном портале проектов нормативных правовых актов были опубликованы документы, согласно которым Минэкономразвития РФ отказалось от разработки предложенного им в феврале законопроекта о невозвратных тарифах в отелях.
Предполагалось, что при отмене бронирования клиентам не будут возвращать плату за него. Инициатива стала одним из пунктов дорожной карты по трансформации делового климата в туризме, разработанной по поручению президента РФ. В проекте закона была предусмотрена возможность для гостиниц устанавливать как возвратный, так и невозвратный тариф, а для туристов - выбирать, каким тарифом воспользоваться.