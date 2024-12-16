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Хуситы заявили об атаке на военную цель в Тель-Авиве

Хуситы заявили об атаке на военную цель в Тель-Авиве - РИА Новости, 16.12.2024

Хуситы заявили об атаке на военную цель в Тель-Авиве

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) в понедельник вечером заявило, что предприняло атаку на военную цель в... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T20:40

2024-12-16T20:40

2024-12-16T20:56

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ДОХА, 16 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) в понедельник вечером заявило, что предприняло атаку на военную цель в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой ракеты "Палестина-2"."Йеменские вооруженные силы нанесли удар по военной цели израильского врага в районе оккупированной Яффы (Тель-Авив - ред.) баллистической гиперзвуковой ракетой "Палестина-2", - сообщается в заявлении вооруженных сил хуситов в Telegram-канале их представителя Яхьи Сариа.Хуситы подчеркнули, что их "операции не прекратятся до прекращения военных действий в секторе Газа и снятия с него блокады".

https://ria.ru/20241213/husity-1989101158.html

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