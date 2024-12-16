https://ria.ru/20241216/ataka-1989549763.html
Хуситы заявили об атаке на военную цель в Тель-Авиве
Хуситы заявили об атаке на военную цель в Тель-Авиве - РИА Новости, 16.12.2024
Хуситы заявили об атаке на военную цель в Тель-Авиве
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) в понедельник вечером заявило, что предприняло атаку на военную цель в... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T20:40
2024-12-16T20:40
2024-12-16T20:56
в мире
тель-авив
йемен
ансар алла
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c2629204bdd5c7e3c7cc8fcd264fef9.jpg
ДОХА, 16 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) в понедельник вечером заявило, что предприняло атаку на военную цель в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой ракеты "Палестина-2"."Йеменские вооруженные силы нанесли удар по военной цели израильского врага в районе оккупированной Яффы (Тель-Авив - ред.) баллистической гиперзвуковой ракетой "Палестина-2", - сообщается в заявлении вооруженных сил хуситов в Telegram-канале их представителя Яхьи Сариа.Хуситы подчеркнули, что их "операции не прекратятся до прекращения военных действий в секторе Газа и снятия с него блокады".
https://ria.ru/20241213/husity-1989101158.html
тель-авив
йемен
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_70d520192948a4878fc6c2f281b88507.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, йемен, ансар алла, израиль
В мире, Тель-Авив, Йемен, Ансар Алла, Израиль
Хуситы заявили об атаке на военную цель в Тель-Авиве
Хуситы заявили об атаке гиперзвуковой ракетой на военную цель в Тель-Авиве