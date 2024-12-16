Рейтинг@Mail.ru
Хуситы заявили об атаке на военную цель в Тель-Авиве - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 16.12.2024 (обновлено: 20:56 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/ataka-1989549763.html
Хуситы заявили об атаке на военную цель в Тель-Авиве
Хуситы заявили об атаке на военную цель в Тель-Авиве - РИА Новости, 16.12.2024
Хуситы заявили об атаке на военную цель в Тель-Авиве
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) в понедельник вечером заявило, что предприняло атаку на военную цель в... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T20:40
2024-12-16T20:56
в мире
тель-авив
йемен
ансар алла
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c2629204bdd5c7e3c7cc8fcd264fef9.jpg
ДОХА, 16 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) в понедельник вечером заявило, что предприняло атаку на военную цель в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой ракеты "Палестина-2"."Йеменские вооруженные силы нанесли удар по военной цели израильского врага в районе оккупированной Яффы (Тель-Авив - ред.) баллистической гиперзвуковой ракетой "Палестина-2", - сообщается в заявлении вооруженных сил хуситов в Telegram-канале их представителя Яхьи Сариа.Хуситы подчеркнули, что их "операции не прекратятся до прекращения военных действий в секторе Газа и снятия с него блокады".
https://ria.ru/20241213/husity-1989101158.html
тель-авив
йемен
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_70d520192948a4878fc6c2f281b88507.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тель-авив, йемен, ансар алла, израиль
В мире, Тель-Авив, Йемен, Ансар Алла, Израиль
Хуситы заявили об атаке на военную цель в Тель-Авиве

Хуситы заявили об атаке гиперзвуковой ракетой на военную цель в Тель-Авиве

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 16 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) в понедельник вечером заявило, что предприняло атаку на военную цель в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой ракеты "Палестина-2".
"Йеменские вооруженные силы нанесли удар по военной цели израильского врага в районе оккупированной Яффы (Тель-Авив - ред.) баллистической гиперзвуковой ракетой "Палестина-2", - сообщается в заявлении вооруженных сил хуситов в Telegram-канале их представителя Яхьи Сариа.
Хуситы подчеркнули, что их "операции не прекратятся до прекращения военных действий в секторе Газа и снятия с него блокады".
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Хуситы атаковали цели в Ашкелоне, Тель-Авиве и на юге Израиля
13 декабря, 16:43
 
В миреТель-АвивЙеменАнсар АллаИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала