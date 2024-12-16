https://ria.ru/20241216/asad-1989509350.html
Асад рассказал, как узнал о падении Дамаска
Асад рассказал, как узнал о падении Дамаска - РИА Новости, 16.12.2024
Асад рассказал, как узнал о падении Дамаска
Бывший президент Сирии Башар Асад заявил, что узнал о падении Дамаска по прибытии на российскую авиабазу Хмеймим, сообщается в послании Асада, опубликованном на РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T17:26
2024-12-16T17:26
2024-12-16T17:42
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обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Бывший президент Сирии Башар Асад заявил, что узнал о падении Дамаска по прибытии на российскую авиабазу Хмеймим, сообщается в послании Асада, опубликованном на странице его канцелярии в соцсетях."По прибытии на авиабазу в Хмеймим тем утром стало ясно, что наши войска полностью покинули все линии боя и что последние позиции армии были разрушены", — указал он.По словам политика, он отправился в Латакию после того, как противники властей проникли в Дамаск. Из прибрежной провинции бывший президент планировал наблюдать за боевыми операциями, но после известия о падении столицы его эвакуировали в Москву.Как подчеркнул Асад, он не отказывался от своего народа и армии, но в нынешней ситуации ему было бессмысленно оставаться в стране, так как он утратил возможность осуществлять свои президентские полномочия после захвата власти вооруженной оппозицией.
https://ria.ru/20241216/peskov-1989410319.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дамаск (город), хмеймим, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Дамаск (город), Хмеймим, Сирия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Асад рассказал, как узнал о падении Дамаска
Асад узнал о падении Дамаска на военной базе России в Хмеймиме