https://ria.ru/20241216/asad-1989485698.html

Асад сделал первое заявление после эвакуации из Сирии

Асад сделал первое заявление после эвакуации из Сирии - РИА Новости, 16.12.2024

Асад сделал первое заявление после эвакуации из Сирии

Бывший президент Сирии Башар Асад заявил, что не планировал покидать страну заранее, его послание опубликовали на странице канцелярии экс-главы государства в... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:43

2024-12-16T15:43

2024-12-16T17:07

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дамаск (город)

башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

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БЕЙРУТ, 16 дек — РИА Новости. Бывший президент Сирии Башар Асад заявил, что не планировал покидать страну заранее, его послание опубликовали на странице канцелярии экс-главы государства в соцсетях."Я не покинул родину спланированно, как это пытаются преподать. И я не покидал ее в последние часы сражений. Я оставался в Дамаске, выполняя свои обязанности, до утра 8 декабря. <...> В ходе тех событий ни мной, ни кем-либо другим не поднимался вопрос об убежище или отставке", — заявил он.Экс-президент подчеркнул, что в те дни единственным выбором было "продолжать сражение для защиты перед лицом нападения террористов".По словам политика, он покинул столицу лишь после того, как в город проникли силы вооруженной оппозиции. Глава государства отправился в Латакию, откуда планировал наблюдать за боевыми операциями. Но, прибыв на российскую авиабазу Хмеймим, он узнал о падении Дамаска."Москва потребовала, чтобы командование базы организовало мою немедленную эвакуацию в Россию вечером 8 декабря. Это произошло через день после падения Дамаска", — отметил Асад.Как подчеркнул бывший президент, он не отказывался от своего народа и армии, напомнив, что он не уехал из Сирии в наиболее тяжелые годы войны и стоял бок о бок с солдатами и офицерами на первых линиях огня. При этом он указал, что его нынешней эвакуации из САР предшествовали коллапс вооруженных сил республики и паралич государственных институтов. В такой ситуации, по мнению Асада, ему было бессмысленно оставаться в стране после захвата власти "террористами", так как он утратил возможность осуществлять свои президентские полномочия.Смена власти в СирииС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинуть республику. Москва в них не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами семьи прибыл в российскую столицу, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.

https://ria.ru/20241214/turtsiya-1989182514.html

https://ria.ru/20241216/peskov-1989410319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дамаск (город), башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024