https://ria.ru/20241216/arest-1989362190.html

В Иркутской области арестовали сторонников экстремистской организации

В Иркутской области арестовали сторонников экстремистской организации - РИА Новости, 16.12.2024

В Иркутской области арестовали сторонников экстремистской организации

Полицейские в городе Тулуне Иркутской области задержали двух сторонников экстремистской организации, они находятся под стражей, сообщает региональный главк МВД... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T07:48

2024-12-16T07:48

2024-12-16T11:48

происшествия

иркутская область

тулун

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ИРКУТСК, 16 дек - РИА Новости. Полицейские в городе Тулуне Иркутской области задержали двух сторонников экстремистской организации, они находятся под стражей, сообщает региональный главк МВД России. Полицейские установили, что двое местных жителей 30 и 35 лет с января 2022 года являются приверженцами экстремистской организации. В ноябре в городе был задержан мужчина, называющий себя "смотрящим за городом Тулун". Было заведено уголовные дело по статье об участие в экстремистской деятельности. Мужчины "связаны с ранее задержанным 33-летним "смотрящим" за исправительными учреждениями города Тулун. "Подозреваемые распространяли криминальную идеологию среди лиц, склонных к совершению преступлений. В настоящий момент подозреваемые находятся под стражей", - говорится в сообщении. Отмечается, что по месту жительства задержанных изъяты, в частности, сотовые телефоны и иные предметы, указывающие на участие и организацию экстремистского движения.

https://ria.ru/20241014/krym-1977924112.html

иркутская область

тулун

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происшествия, иркутская область, тулун, министерство внутренних дел рф (мвд россии)