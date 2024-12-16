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В Иркутской области арестовали сторонников экстремистской организации
В Иркутской области арестовали сторонников экстремистской организации - РИА Новости, 16.12.2024
В Иркутской области арестовали сторонников экстремистской организации
Полицейские в городе Тулуне Иркутской области задержали двух сторонников экстремистской организации, они находятся под стражей, сообщает региональный главк МВД... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T07:48
2024-12-16T07:48
2024-12-16T11:48
происшествия
иркутская область
тулун
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ИРКУТСК, 16 дек - РИА Новости. Полицейские в городе Тулуне Иркутской области задержали двух сторонников экстремистской организации, они находятся под стражей, сообщает региональный главк МВД России. Полицейские установили, что двое местных жителей 30 и 35 лет с января 2022 года являются приверженцами экстремистской организации. В ноябре в городе был задержан мужчина, называющий себя "смотрящим за городом Тулун". Было заведено уголовные дело по статье об участие в экстремистской деятельности. Мужчины "связаны с ранее задержанным 33-летним "смотрящим" за исправительными учреждениями города Тулун. "Подозреваемые распространяли криминальную идеологию среди лиц, склонных к совершению преступлений. В настоящий момент подозреваемые находятся под стражей", - говорится в сообщении. Отмечается, что по месту жительства задержанных изъяты, в частности, сотовые телефоны и иные предметы, указывающие на участие и организацию экстремистского движения.
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происшествия, иркутская область, тулун, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Иркутская область, Тулун, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Иркутской области арестовали сторонников экстремистской организации
В Тулуне арестовали двух сторонников экстремистской организации