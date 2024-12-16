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"Хозяин Алтайских гор" стал победителем кинофестиваля в Мексике - РИА Новости, 16.12.2024
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19:31 16.12.2024 (обновлено: 19:38 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/altay-1989536142.html
"Хозяин Алтайских гор" стал победителем кинофестиваля в Мексике
"Хозяин Алтайских гор" стал победителем кинофестиваля в Мексике - РИА Новости, 16.12.2024
"Хозяин Алтайских гор" стал победителем кинофестиваля в Мексике
Российский документальный фильм "Хозяин Алтайских гор" одержал победу в номинации "Лучший документальный фильм о животных" на Международном фестивале фильмов о... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T19:31
2024-12-16T19:38
мексика
горный алтай
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николай дроздов
константин хабенский
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российский документальный фильм "Хозяин Алтайских гор" одержал победу в номинации "Лучший документальный фильм о животных" на Международном фестивале фильмов о животном мире и окружающей среде, который завершился в Мексике. Как сообщает Межрегиональная Ассоциация "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис", жюри фестиваля отметило стремление авторов повысить осведомленность общества о ситуации в природоохранной сфере. Фильм демонстрирует не только красоту горного ландшафта Алтая и грациозность редкого хищника - ирбиса, но и затрагивает важные вопросы сохранения биоразнообразия и защиты исчезающих видов. Сюжет киноленты разворачивается в Горном Алтае, где снежные барсы сталкиваются с угрозой исчезновения. Главный герой фильма – детеныш ирбиса, только-только появившийся на свет, которого сотрудники Национального парка "Сайлюгемский" нарекают Турал, что на алтайском языке означает "бессмертный". Такое имя он получил после того, как во время зимней бескормицы все его собратья-барсята погибли. Но когда угроза для жизни миновала, малыш внезапно пропадает из поля зрения сотрудников национального парка. Сумеет ли он выжить в дикой природе? И вернется ли в родной Сайлюгем? Автор идеи и генеральный продюсер фильма - Али Узденов. Ленту озвучили ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов и актер Константин Хабенский. Как отметили в Ассоциации "Ирбис", в России осталось не более 87 особей снежного барса. Основная причина сокращения численности – хозяйственная деятельность человека, строительство инфраструктуры в местах обитания ирбиса, браконьерство (попадание в петли, поставленные на других животных), истребление кормовой базы (охота на козерогов и аргали), отстрел скотоводами в отместку за нападение на домашний скот. "Я с огромным удовольствием принял участие в озвучивании этого фильма, который образно называется "Хозяин Алтайских гор". Действительно, снежного барса можно назвать хозяином Горного Алтая в мире животных... Могу с полной ответственностью заявить, что ирбис – это самая красивая и грациозная дикая кошка на планете. Но при этом – могучий хищник, идеально приспособленный для жизни в крайне суровых условиях. Наша общая задача – охранять барса, помогать ему в трудное время и, конечно, непрерывно наблюдать и изучать этого великолепного зверя, такого же прекрасного и таинственного, как и его родные горы", - приводится в сообщении комментарий Николая Дроздова.
https://ria.ru/20241216/khanzhonkov-1989405395.html
https://ria.ru/20241118/manyunya-1984309283.html
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мексика, горный алтай, россия, николай дроздов, константин хабенский, фильм, культура
Мексика, Горный Алтай, Россия, Николай Дроздов, Константин Хабенский, фильм, Культура
"Хозяин Алтайских гор" стал победителем кинофестиваля в Мексике

Фильм "Хозяин Алтайских гор" стал победителем мексиканского кинофестиваля

© Межрегиональная Ассоциация "Ирбис"Кадр из документального фильма-исследования "Хозяин Алтайских гор"
Кадр из документального фильма-исследования Хозяин Алтайских гор - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Межрегиональная Ассоциация "Ирбис"
Кадр из документального фильма-исследования "Хозяин Алтайских гор"
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российский документальный фильм "Хозяин Алтайских гор" одержал победу в номинации "Лучший документальный фильм о животных" на Международном фестивале фильмов о животном мире и окружающей среде, который завершился в Мексике.
Как сообщает Межрегиональная Ассоциация "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис", жюри фестиваля отметило стремление авторов повысить осведомленность общества о ситуации в природоохранной сфере. Фильм демонстрирует не только красоту горного ландшафта Алтая и грациозность редкого хищника - ирбиса, но и затрагивает важные вопросы сохранения биоразнообразия и защиты исчезающих видов.
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Сюжет киноленты разворачивается в Горном Алтае, где снежные барсы сталкиваются с угрозой исчезновения. Главный герой фильма – детеныш ирбиса, только-только появившийся на свет, которого сотрудники Национального парка "Сайлюгемский" нарекают Турал, что на алтайском языке означает "бессмертный". Такое имя он получил после того, как во время зимней бескормицы все его собратья-барсята погибли. Но когда угроза для жизни миновала, малыш внезапно пропадает из поля зрения сотрудников национального парка. Сумеет ли он выжить в дикой природе? И вернется ли в родной Сайлюгем? Автор идеи и генеральный продюсер фильма - Али Узденов. Ленту озвучили ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов и актер Константин Хабенский.
Как отметили в Ассоциации "Ирбис", в России осталось не более 87 особей снежного барса. Основная причина сокращения численности – хозяйственная деятельность человека, строительство инфраструктуры в местах обитания ирбиса, браконьерство (попадание в петли, поставленные на других животных), истребление кормовой базы (охота на козерогов и аргали), отстрел скотоводами в отместку за нападение на домашний скот.
"Я с огромным удовольствием принял участие в озвучивании этого фильма, который образно называется "Хозяин Алтайских гор". Действительно, снежного барса можно назвать хозяином Горного Алтая в мире животных... Могу с полной ответственностью заявить, что ирбис – это самая красивая и грациозная дикая кошка на планете. Но при этом – могучий хищник, идеально приспособленный для жизни в крайне суровых условиях. Наша общая задача – охранять барса, помогать ему в трудное время и, конечно, непрерывно наблюдать и изучать этого великолепного зверя, такого же прекрасного и таинственного, как и его родные горы", - приводится в сообщении комментарий Николая Дроздова.
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МексикаГорный АлтайРоссияНиколай ДроздовКонстантин ХабенскийфильмКультура
 
 
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