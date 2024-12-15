https://ria.ru/20241215/zhkkh-1989272900.html

Юрист предупредил об изменении в правилах оформления субсидий на оплату ЖКХ

Юрист предупредил об изменении в правилах оформления субсидий на оплату ЖКХ - РИА Новости, 15.12.2024

Юрист предупредил об изменении в правилах оформления субсидий на оплату ЖКХ

Оформление субсидий на оплату ЖКХ через портал "Госуслуги" с 25 декабря потребует электронной подписи гражданина, предоставление неполного комплекта документов... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T02:18

2024-12-15T02:18

2024-12-15T02:18

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Оформление субсидий на оплату ЖКХ через портал "Госуслуги" с 25 декабря потребует электронной подписи гражданина, предоставление неполного комплекта документов может привести к приостановке рассмотрения заявки на десять рабочих дней, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. "С 25 декабря 2024 года оформление субсидий через портал "Госуслуги" потребует обязательного наличия электронной подписи (усиленной неквалифицированной или квалифицированной). Это сделано для повышения безопасности процесса и минимизации ошибок и подлогов при подаче заявлений. В случае предоставления неполного комплекта документов рассмотрение заявки может быть приостановлено на срок до десяти рабочих дней, что дает заявителю время на исправление недочетов", - рассказал Бондарь. Эксперт напомнил, что с 25 сентября вступили в силу новые правила, усложняющие процедуру получения субсидий для нарушителей обязательств по оплате услуг ЖКХ. Согласно этим изменениям, при рассмотрении заявок соцслужбы обязаны учитывать данные из Государственной системы ЖКХ с историей платежей граждан за последние три года. В случае выявления подтвержденной судом задолженности в предоставлении субсидий могут отказать, добавил юрист. В то же время Бондарь рассказал, какая категория граждан имеет право на получение субсидий. "На получение субсидий имеют право граждане, которые владеют или пользуются жильем по договорам найма, являются членами жилищных кооперативов либо собственниками жилых помещений. При этом обязательным условием остается наличие постоянной регистрации в данном жилье и отсутствие судебно подтвержденной задолженности по оплате ЖКУ", - отметил юрист. Бондарь объяснил, что право на льготу предоставляется, если расходы на оплату коммунальных услуг превышают установленный в регионе процент от совокупного дохода семьи. Он уточнил, что в Москве этот показатель составляет 10%, а в Санкт-Петербурге - 14%. Кроме того, эксперт добавил, что ужесточение правил предоставления субсидий вызвано также ростом случаев мошенничества. "Среди наиболее распространенных схем - подделка документов для получения субсидий, сокрытие реальных доходов или владения несколькими объектами недвижимости, а также использование поддельных платежных документов. Общие объемы мошенничества в этой сфере оцениваются в миллионы рублей ежегодно", - рассказал Бондарь.

https://ria.ru/20241214/gosduma-1989197414.html

https://realty.ria.ru/20241128/kvitantsii-1986033580.html

https://realty.ria.ru/20241101/otkaz-1981133681.html

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