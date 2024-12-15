https://ria.ru/20241215/zatmenie-1989269678.html

В планетарии рассказали, сколько затмений в 2025 году будут видны в России

В планетарии рассказали, сколько затмений в 2025 году будут видны в России - РИА Новости, 15.12.2024

В планетарии рассказали, сколько затмений в 2025 году будут видны в России

Два солнечных и два лунных затмения произойдут в 2025 году, почти все можно будет наблюдать с территории России, сообщили в Московском планетарии. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T00:44

2024-12-15T00:44

2024-12-15T06:06

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львов

московский планетарий

снг

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Два солнечных и два лунных затмения произойдут в 2025 году, почти все можно будет наблюдать с территории России, сообщили в Московском планетарии. "Главными астрономическими событиями 2025 года будут затмения: два частных затмения Солнца и два полных затмения Луны. Три из них можно будет наблюдать из разных районов России", - говорится в сообщении. Полное затмение Луны произойдёт 14 марта с 6.57 и 13.00 мск, причём полная фаза продлится с 9.26 до 10.31. Затмение будет наблюдаться в созвездии Лев рядом с границей с созвездием Дева. С территории России можно будет увидеть только завершающие полутеневые фазы на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области. За лунным затмением традиционно проследует солнечное. 29 марта с 11.51 до 15.44 мск произойдёт частное затмение Солнца. Наибольшая его фаза (часть диаметра Солнца, которую накроет тень Луны) составит 0,936. В России на Кольском полуострове в 14.44 мск будет видна фаза 0,43. На российской станции Баренцбург (архипелаг Шпицберген) фаза затмения 0,62 наступит в 14.37 мск. На Европейской территории нашей страны, а также в Западной Сибири будут видны ещё более мелкие фазы затмения, например, 0,23 в Санкт-Петербурге и 0,07 в Москве. Следующие два затмения произойдут в сентябре. Полное затмение Луны продлится с 18.28 до 23.55 мск 7 сентября с полной фазой с 20.30 до 21.52. Его увидят практически все жители России и СНГ. Ещё одно частное затмение Солнца 21 сентября, напротив, для россиян будет недоступно. Кроме того, как рассказали в планетарии, 5 ноября и 5 декабря полнолуния произойдут с разницей менее суток с прохождением Луной перигея – ближайшей к Земле точки её орбиты. Пятого ноября эта разница составит 9 часов 10 минут, а 5 декабря – 12 часов 8 минут, поэтому Суперлуние, то есть явление, когда земляне могут видеть самую большую полную Луну, наступит 5 ноября. Также в 2025 году произойдут несколько соединений планет (когда они подойдут друг другу на угловое расстояние менее одного градуса). Самым близким будет соединение Меркурия и Нептуна до 41 угловой минуты 16 апреля. Среди других соединений в планетарии выделили соединения Сатурна и Нептуна 6 июля, Венеры и Юпитера 12 августа, Меркурия и Венеры 25 ноября.

https://ria.ru/20241213/astronom-1989148619.html

https://ria.ru/20241207/saturn-1987852710.html

https://ria.ru/20241206/nauka-1987542990.html

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луна, россия, львов, московский планетарий, снг