В планетарии рассказали, сколько затмений в 2025 году будут видны в России
Московский планетарий: три из четырех затмений 2025 года будут видны в России
Полное лунное затмение. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Два солнечных и два лунных затмения произойдут в 2025 году, почти все можно будет наблюдать с территории России, сообщили в Московском планетарии.
"Главными астрономическими событиями 2025 года будут затмения: два частных затмения Солнца и два полных затмения Луны. Три из них можно будет наблюдать из разных районов России", - говорится в сообщении.
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Полное затмение Луны произойдёт 14 марта с 6.57 и 13.00 мск, причём полная фаза продлится с 9.26 до 10.31. Затмение будет наблюдаться в созвездии Лев рядом с границей с созвездием Дева. С территории России можно будет увидеть только завершающие полутеневые фазы на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области.
За лунным затмением традиционно проследует солнечное. 29 марта с 11.51 до 15.44 мск произойдёт частное затмение Солнца. Наибольшая его фаза (часть диаметра Солнца, которую накроет тень Луны) составит 0,936. В России на Кольском полуострове в 14.44 мск будет видна фаза 0,43. На российской станции Баренцбург (архипелаг Шпицберген) фаза затмения 0,62 наступит в 14.37 мск. На Европейской территории нашей страны, а также в Западной Сибири будут видны ещё более мелкие фазы затмения, например, 0,23 в Санкт-Петербурге и 0,07 в Москве.
Следующие два затмения произойдут в сентябре. Полное затмение Луны продлится с 18.28 до 23.55 мск 7 сентября с полной фазой с 20.30 до 21.52. Его увидят практически все жители России и СНГ. Ещё одно частное затмение Солнца 21 сентября, напротив, для россиян будет недоступно.
Кроме того, как рассказали в планетарии, 5 ноября и 5 декабря полнолуния произойдут с разницей менее суток с прохождением Луной перигея – ближайшей к Земле точки её орбиты. Пятого ноября эта разница составит 9 часов 10 минут, а 5 декабря – 12 часов 8 минут, поэтому Суперлуние, то есть явление, когда земляне могут видеть самую большую полную Луну, наступит 5 ноября.
Также в 2025 году произойдут несколько соединений планет (когда они подойдут друг другу на угловое расстояние менее одного градуса). Самым близким будет соединение Меркурия и Нептуна до 41 угловой минуты 16 апреля. Среди других соединений в планетарии выделили соединения Сатурна и Нептуна 6 июля, Венеры и Юпитера 12 августа, Меркурия и Венеры 25 ноября.